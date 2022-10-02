我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極地群像／研究冰原 北極站像小聯合國

奧斯丁：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備

劉強東案律師解析 和解是明智決定 賠償金額估計千萬

特派員黃惠玲／芝加哥─明尼蘇達州電話採訪即時報導
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)
劉強東夫婦在預定民事庭審日前，曾疑出現在明州Target購物。(取自微博)

京東創辦人劉強東在其涉嫌的疑似性侵案民事訴訟開庭前夕，意外與原告劉婧堯(Jingyao Liu)達成和解，長期追蹤與分析該案的明州律師周東發表示，從雙方發表的聲明顯見逐字逐句都經過仔細推敲，至於和解金額，應包括了女方這幾年聘用律師的費用，不過，最終數目肯定會低於女方以前的要求，具體賠償數字不詳，但千萬美元估計不為過。

周東發分析，該份和解聲明中提到雙方有共識均遭受痛苦和損失。如果此案進行庭審，任何一方輸或者贏，案可能將繼續上訴，那麼兩邊的痛苦和損失持續，所以在這點上，雙方是真誠的。

聲明中的兩個關鍵字，講述了整個案件的問題。第一個關鍵字是誤會(misunderstanding)，在這個問題上，應該說是劉強東讓步，他等於承認女方的舉動讓他產生誤會。周東發說，此說法具合理性，因此劉強東讓步。

女方的立場也有所退讓，甚至可說是原告「不得不退」，因為她之前一直堅持遭強奸，但此說法在證據面前站不住腳，周東發說，這次達成和解，意味著女方前後立場明顯改變，原告體悟到贏得陪審團認同的機會不大，此外，劉婧堯讓步也對她的支持者有個交代。

第二個關鍵字是分歧(difference)，這個詞可以理解為對事件的理解不同，但也可以指對和解的數目意見不一，他說，這個案子在開始階段到女方提出的和解數字一定是天價，但劉強東不同意，案件才會走到庭審。

在庭審前一刻和解，一般來說，應是女方意識到危險，主動再提和解。和解的數目肯定遠遠低於此前的金額，劉強東在綜合考慮到時間、精力和自己和家人的痛苦等情況，勢必也提高了自己本來計畫的和解金數目。

周東發說，整體而言此案在開庭前和解是明智的決定。

他表示，和解消息雖出人意料，但在民事或者刑事案件中很常見。本來雙方都鼓足了勁，准備破釜沉舟，但最後一刻，兩邊理解到結果將交交給12個不相識的人來決定，因而產生猶豫。

首先，和解意味著案件從此結束，省去一個月的寶貴時間。同時，從此雙邊都不能向第三方提及這個案子，如果這個事件再在媒體發酵，那是雙方支持者或者反對者自己在吵，跟雙方沒有關係。

另一方面，劉婧堯的支持者華裔女律師梁小門表示，達成庭前協議或許是劉婧堯的最佳選擇，也是她的權利，通過美國推進司法的程序，女方爭取到一個公開結果。

梁小門說，劉婧堯完全可已在2018年案發時就接受私下和解，但她選擇公開，為#metoo運動貢獻自己的努力，「在這四年裡，我們已經見證她在司法程序與輿論場經受的磨難，我們很高興她不需要為了不可知的結果，在庭審階段承受更高密度的折磨，在法庭外承受無盡的攻擊與譴責」。

明州 性侵 華裔

上一則

艾伯特vs.歐洛克 德州州長辯論 滿場抹黑互批

延伸閱讀

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
女方提不出資產證據 Rackspace創始人離婚官司收場

女方提不出資產證據 Rackspace創始人離婚官司收場
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
劉強東案29日開庭 12陪審員定奪

劉強東案29日開庭 12陪審員定奪
劉強東涉性侵民事訴訟29日開庭 12位陪審員定奪結果

劉強東涉性侵民事訴訟29日開庭 12位陪審員定奪結果
劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

劉強東捲性侵案後 「奶茶妹」章澤天小腹隆起疑懷二胎

熱門新聞

德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

密謀數周…德州12歲女孩槍擊父親 另一少女涉案

2022-09-26 18:53
倪陳平。(本報檔案照片)

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

2022-09-26 12:26
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

2022-09-27 13:16
30年期房貸利率已經在6%至7%之間。（KHOU）

房貸利率作祟 只隔一年 40萬房價新屋主多繳6600元

2022-09-28 18:56
麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

在群聊中承認偷錢 麻州華女「用錘子打死」前房東

2022-09-30 20:44
根據分析，西雅圖房市的降溫速度是全美最快。（Getty Images）

西雅圖房市 全美降溫最快 買77萬房每月要還超過4400元

2022-09-25 02:00

超人氣

更多 >
新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他
原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容
69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」
紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩
杜汶澤秀愛妻比基尼辣照 狂吸8萬讚 「好像林青霞」

杜汶澤秀愛妻比基尼辣照 狂吸8萬讚 「好像林青霞」