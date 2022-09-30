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開槍、割喉 芝6死滅門案開庭 前女友作證兇嫌殘忍弒親

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)
芝城滅門血案兇嫌烏利布(左)、拉莫斯。(芝加哥警局)

2016年2月發生在芝加哥蓋奇公園區(Gage Park)的六死滅門血案，日前在庫克郡法庭開庭審理，兇嫌烏利布(Diego Uribe，28歲)前女友拉莫斯(Jafeth Ramos，25歲)28日出庭作證，冷靜向陪審團陳述她親眼目睹烏利布屠殺其阿姨全家的經過，過程中兇嫌持刀猛刺58歲姨婆時，受害者曾驚嚇大喊「不，Diego，你為何要割我喉嚨？」

這起包括兩名未成年孩子的血案，當年震驚社會，拉莫斯作證說，這場悲劇是搶劫失控的結果，最終烏利布拿走250元、珠寶、一個Xbox以及一個撲滿。

她表示，2016年2月2日她陪前男友去看醫生，回家的路上烏利布告訴她「要先去阿姨家，因為有些事情要處理」，拉莫斯說，有聽到前男友提到要殺死他們，還給她看了一把槍，不過，拉莫斯以為只是玩笑。

拉莫斯描述，他們抵達阿姨家時，包括阿姨跟她兩個孩子、弟弟與她的父母共六個人正在吃晚飯，看到他們來訪還邀他們一起吃，烏利布這時要求阿姨瑪麗亞.馬丁內茲(Maria Martinez)到樓上聊聊，不久後，烏利布就拿出槍枝，要求阿姨將「房子裡所有的錢都交出來」，阿姨聽到曾發出笑聲，等發現烏利布不是開玩笑後，試圖奪下槍枝，隨即被兇嫌對著前額開了好幾槍倒下。

接著阿姨的弟弟諾.馬丁內茲(Noe Martinez Jr.，38歲)也跑上樓，被烏利布推倒在地，然後用膝蓋壓住其喉嚨直到他不再移動。

烏利布的姨婆、瑪麗亞的媽媽羅沙菈(Rosaura Martinez，58歲)緊跟上樓，同樣被烏利布踢下樓，接著兇嫌到廚房拿了利刃猛刺姨婆，拉莫斯回憶，她還記得姨婆喊著「不，Diego，你為何要割我喉嚨？」

烏利布接著要求阿姨的兩個小孩，13歲的李奧納多.克魯茲(Leonardo Cruz)、10歲的亞立瑟斯.克魯茲(Alexis Cruz)幫忙找出家中的財物，然後命令拿好他們的睡衣跟牙刷到地下室的浴室，拉莫斯說，她看到烏利布跟著亞立瑟斯到地下室，隨後聽到尖叫，不久後她在地下室看到亞立瑟斯躺在一片血泊中。

在烏利布走向起居室的李奧納多時，孩子曾哭著哀求「我想要活下來」，但烏利布還是持刀把他殺了。

烏利布與拉莫斯還一起在家等著阿姨62歲的父親返家，然後烏利布將他刺死。

案發後，警方接到家人尋求協助電話，因此前往凶宅查看，才發現六人陳屍屋內，一個月後警方循線逮捕了烏利布與拉莫斯。

烏利布的辯護律師維斯(Felicia Weiss)說，烏利布不可能一個人同時殺掉這麼多人，被告不是兇手，當時也在場的四名蒙面男子才是，她表示，烏利布是懦夫，他不敢說出事實。

克魯茲 庫克 芝加哥

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