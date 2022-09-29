全球唯一滿分 印州華生張亦辰AP微積分考試全對

就讀印州潘恩高中高三的張亦辰，在今年5月的AP微積分考試中，答對所有108道題獲得滿分。(潘恩高中提供)

就讀印第安納州 米沙瓦卡市(Mshawaka)潘恩高中(Penn High School)高三的華裔 學生張亦辰(Felix Zhang)，在大學委員會(College Board)最新公布的今年5月份AP微積分(Advanced Placement Calculus AB)考試成績中，不僅拿到滿分5分，更是全球參與該次考試的27萬考生中，唯一答對所有108道問題的學生。

張亦辰29日接受本報記者電話訪問時，分享了他的數學學習經驗，他說「徹底了解數學基本概念與程式」以及「上課一定要專心」，是他享受學習數學的樂趣，且在各種考試中游刃有餘的「秘訣」。

潘恩高中校長蓋立和(Sean Galiher)收到大學委員會的通知後，立刻告訴張亦辰這個好消息，大學委員會AP項目的負責人派克爾(Trevor Packer)致信給蓋立和時表示，學生的成績表現，反映了潘恩高中的頂級教育 品質。

張亦辰的老師懷特(Denise White)表示，全球27萬參加AP微積分考試的學生中，約有20％學生拿到5分，這項考試只要答對一定比率的問題，就可以拿到最高分的5分，不過，張亦辰是唯一一個答對108道數學題的學生，從事教職達30年的懷特說，「我非常以張亦辰的表現為榮」。

張亦辰說，這項考試連前面說明程序以及中間休息共三個小時，考試當時他逐一解題，填寫答案時大部分都沒有疑義，小部分雖不太確定，但他也不會著急，而是先把其他問題答完，再回來思考有疑問的題目，「一切都很順利」，雖然對考試很有信心，但張亦辰說，自己考試時多少都會犯點小錯誤，因此並不期待自己可以全部答對，所以當接到校長通知時「非常驚訝也很開心」。

根據大學委員會紀錄，上次有考生全部答對是在2017年。也就是說，過去五年來，每年都有數十萬學生參加AP微積分考試，但108題都答對的人數掛零，直到張亦辰再度破紀錄。

張的父母都是大學數學教授，母親任教於南本德印地安納大學(Indiana University South Bend)，父親則在聖母大學(University of Notre Dame)任教，是否因為爸媽從小就幫他補習數學才有此佳績？張亦辰笑著說，可能自己多少遺傳了爸媽的數學基因，所以從小時候就對數字特別有感覺，上學後也沒有特別花時間鑽研數學，「但只要有疑問，我一定會追根究底、徹底弄懂」。