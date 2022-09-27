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裸男偷車前留下不明物…狗狗狂吠 德州夫婦驚見棄嬰

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怪異裸男偷車前丟包不明物 德州夫婦循狗吠聲驚見棄嬰

編譯組／即時報導
女嬰在等待救護車時，身上裹著毯子。（KHOU 11）
女嬰在等待救護車時，身上裹著毯子。（KHOU 11）

德州休士頓KHOU 11電視台報導，住在利文斯頓（Livingston）麥克萊恩（McClains）一家人，24日在住家後院棚子內，救了一名躺在地上的女嬰。

透過安全攝影機鏡頭，可見一名幾乎全裸的男子在偷鄰居的卡車前檢查他們車門，他們說，離開現場的聲音把他們吵醒。

「我們打電話給鄰居，告訴他們車被偷了」屋主麥克萊恩（John McClain）說。

然而，事情才剛開始。監控攝影可見，他們家的狗狗阿奇（Archie）不斷對著後院棚子吠叫，當麥克萊恩走過去時，赫然發現裡面躺著一名嬰兒。

「他說，趕快打911，有一名嬰兒」女主人凱薩琳（Katharine）說。

「當我打開棚子的門，嬰兒正躺在裡面摩托車旁」麥克萊恩說。

凱薩琳說，911調度員告訴她可將孩子抱起來，她將其帶回家中。照片顯示，孩子在等待救護車來時，身上裹著毛巾。

「我是一名母親」凱薩琳說，「我非常震驚」。

警方後來發現這輛被盜的卡車時，孩子父親正在駕駛。紀錄顯示，他因遺棄或危害兒童等罪名被關進波爾克縣監獄（Polk County）。警方稱，他的車輛被發現遺棄在麥克萊恩房屋後鐵軌附近。

「我希望孩子父親能出面」麥克萊恩說。凱薩琳則表示，願意讓女嬰成為他們家的一分子。

KHOU 11電視台是圖聯繫孩子父親的家人，但沒有成功。

監控攝影顯示，凱薩琳抱著女嬰。（KHOU 11）
監控攝影顯示，凱薩琳抱著女嬰。（KHOU 11）

攝影 德州 監獄

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