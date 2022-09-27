我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

快看世界／奢華旅途新玩法？瑞典公司將推空中遊輪

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)
IIT碩士紀超群。(臉書截圖)

聯邦陪審團26日在芝加哥聯邦法院，判決一名前伊利諾州理工學院(IIT)研究生紀超群(Ji Chaoqun，31歲，音譯)擔任中國政府間諜罪成，紀負責收集美國科學家和工程師的信息，這群專家擁有關於航空航天技術、人工智能甚至航空母艦的寶貴知識。

此案審判進行了兩周，在此之前，紀已經在芝城監獄關押了四年，陪審團26日判定紀超群一項未先通知美國司法部長，密謀擔任中華人民共和國國家安全部代理人罪刑，還有一項未經事先通知司法部長，在美國從事間諜行動罪刑，以及一項向美國陸軍做出重大虛假陳述罪；對於另外兩項電信詐欺罪，陪審團判決不予成立。

法官古茲曼(Ronald Guzman)表示，其中較嚴重的間諜罪最高可判處10年監禁，不過他沒有當場宣布判刑日期。紀的律師切羅尼斯(Damon Cheronis)在判決後發表聲明稱，很高興陪審團對兩項電信詐欺罪做出無罪判決， 「雖然我們對於其他指控罪成感到失望，但尊重陪審團的程序與辛勤工作」。

法院資料指出，紀超群是在中華人民共和國高級情報官員的指導下工作，他的任務是向中國政府提供可能招募的八名目標對象相關信息。一份刑事起訴書提到，紀超群是在2013年以學生簽證來到美國，在芝加哥的伊利諾理工學院(IIT)主修工程，他在2016年加入美國陸軍預備役，在申請從軍過程接受背景調查時，紀超群隱瞞了自己與中國情報人員的關係。

季超群從IIT畢業後之所以被揪出間諜身份，根據指出與他發送「過去3年的8套期中考試題」有關。

資料顯示，紀超群的一封電郵引起了聯邦調查局的注意，該電郵的收件人為中共情報官員徐炎軍(Yanjun Xu，音譯)，信中提到，他已傳給對方「八套期中考試題」，調查發現，這八套考題實為八名美籍科學家與工程師的背景資料。而中國政府正試圖招募這八名科技人員任職。

徐為中國國家安全部旗下江蘇省國安廳六局的一名副處長，曾以多個化名從事涉及美國軍方商業情報的間諜活動。他因企圖竊取美國國防部承包商通用公司(GE Aviation)的商業機密於比利時被捕，後引渡到美國。

間諜 司法部 華人

上一則

滑板充電起火2死 賓州夫婦痛失愛女 控告沃爾瑪、Jetson

延伸閱讀

中國針對美國期中選舉發動宣傳戰 遭Meta下架

中國針對美國期中選舉發動宣傳戰 遭Meta下架
日後若當美國總統如何保台？龐培歐：預防工作最重要

日後若當美國總統如何保台？龐培歐：預防工作最重要
美國務院：一中政策沒變 不對台主權採取立場

美國務院：一中政策沒變 不對台主權採取立場
劉強東案29日開庭 12陪審員定奪

劉強東案29日開庭 12陪審員定奪
中批美濫制裁 平均每天揮舞3次「制裁大棒」 全球近半人口受害

中批美濫制裁 平均每天揮舞3次「制裁大棒」 全球近半人口受害
少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

熱門新聞

德州12歲女孩謀害父親，竟是為了偕友蹺家。(NBC)

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

2022-09-26 18:53
根據分析，西雅圖房市的降溫速度是全美最快。（Getty Images）

西雅圖房市 全美降溫最快 買77萬房每月要還超過4400元

2022-09-25 02:00
倪陳平。(本報檔案照片)

修剪樹枝摔死 前科工專會長倪陳平意外過世

2022-09-26 12:26
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
陳美麗第一本食譜書「美麗廚房」出版。(特派員黃惠玲／攝影)

料理素人變成台菜女神 陳美麗食譜揭密

2022-09-24 02:10
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18

超人氣

更多 >
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光
德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚

德州12歲女孩謀害父親 幕後內情令社區震驚
美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊
亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」

亂象多…俄認動員令「有錯」 學者：已現「革命前兆」
紐時：載運無證客操作凸顯德桑提斯與艾伯特的瑜亮情節

紐時：載運無證客操作凸顯德桑提斯與艾伯特的瑜亮情節