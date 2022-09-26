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搶劫芝華翁並毆打重傷丟路邊等死 18歲兇嫌落網

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
搶劫雷振述並將其毆打重傷的嫌犯派特森落網。(芝警局提供)
搶劫雷振述並將其毆打重傷的嫌犯派特森落網。(芝警局提供)

芝加哥警局表示，今年4月初在芝城華埠兇殘搶劫華翁雷振述(Jin Yue Lew)的一名涉案兇嫌落網，年僅18歲的派特森(Termaine Patterson)不僅劫走雷振述車輛、搶走財物，還對其殘忍重毆後丟在馬路上，隔日清晨雷振述雖幸運獲清潔人員發現送醫，但經過幾個月的治療，餘生都無法自理生活須接受24小時照顧。

保釋庭法官表示，由於罪犯惡行重大，裁決繼續關押不准保釋。

雷振述是在4月6日晚間11時許，開車從另一個兒子Richard雷住的南環區公寓離開後失蹤，8日凌晨1時許家人報警協尋，兩個兒子Alford雷與Richard雷也同時在社交媒體刊登了尋人啟事。

根據芝加哥第九警分局的報案紀錄，清潔人員是在4月7日清晨，於25街夾普林斯頓街附近街道，發現躺在地上不醒人事的雷振述，當時受害者頭部都是血。雖經報警送醫，但由於傷者頭部重創，且無任何証件，一度無法確認身分，之後剛好雷家於醫院工作友人通知，才使家人前往確認傷者就是雷振述。

「搶劫就算了，他們竟把我父親打成重傷再丟到路旁等死」，雷振述的兒子對於搶匪的行徑非常憤怒與痛心。

芝警局警官與九分局局長傑洛米(Don Jerome)、11區區長李惠華共同發布了派特森落網消息，警方表示，該案發生後，警方一直從各種管道搜查監視攝影機影片，最終從歹徒在多個地點使用雷振述信用卡的紀錄，追出監視畫面中的涉案人背景後將其緝捕到案。

助理檢察官拉席(William Lacy)表示，派特森在4月7日凌晨3時左右，搶劫了另一部車輛然後開到華埠普林斯頓街夾25街附近，接著他與兩名同夥下車將開車經過的雷振述攔住並把他拉下車，接著對雷拳打腳踢，導致其昏迷，派特森然後將雷口袋中的車鑰匙、財物取走，並開走雷振述的車輛。

案發同一天，派特森用了雷振述的信用卡在Riverside購物中心購物，還在加油站加油。

檢察官說，在7日連續犯下兩起劫車案前，派特森有偷車案底正保釋在外，檢察官已經對他提控蓄意謀殺、嚴重劫車、嚴重毆打60歲以上者、非法使用信用卡等重罪。

曾在郊區著名中餐館啟東酒家擔任主廚長達30年的雷振述，是許多華人口中的「雷師傅」，根據家人表示，他80年代由廣東移民芝加哥，最初就是住在這次劫車案附近，之前才從啟東酒家退休，正準備與朋友合作推出新事業的雷振述，「一輩子都在餐館工作，辛苦養活全家」。

61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，送醫後仍昏迷多時。(gofu...
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，送醫後仍昏迷多時。(gofundme)

信用卡 檢察官 芝加哥

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