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芝城狠姨推3歲外甥落水 掙扎30分鐘見死不救

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)

芝加哥警察局21日表示，日前一名3歲男童在芝城海軍碼頭附近落水案，經調查發現，故意推男童落水者竟是男童34歲的阿姨莫瑞諾(Victoria Moreno)，根據監視影片顯示，外甥在水中掙扎長達30分鐘同時，莫瑞諾全程在旁觀看刻意見死不救，檢察官表示，雖經緊急送醫，但男童生存機會渺茫。

法官21日召開保釋庭，因考慮莫瑞諾罪行惡劣禁止保釋。報住芝西北郊戴斯普蘭斯市(Des Plaines)的莫瑞諾，由檢察官提控蓄意謀殺及嚴重毆打13歲以下兒童並造成永久傷殘罪。

莫瑞諾21日現身庫克郡法庭，法官奧爾提斯(Susana Ortiz)表示，莫瑞諾的所做所為「殘酷令人髮指」，她拒絕對其提供保釋，奧爾提斯說，「莫瑞諾竟讓幼兒受苦掙扎且未提供任何幫助」。

這宗悲劇發生過程都由附近的監視攝影機錄下，助理檢察官史卡度圖(Lorraine Scaduto)沒有詳細說明嫌犯作案動機，但表示，悲劇從莫瑞諾將一輛她無權駕駛的家庭卡車鑰匙開始，她載著外甥開車從戴斯普蘭斯市的家裡離開，當時沒有其他人在家。

她先載著男童到芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)，再開到海軍碼頭停車，接著帶著男童到麥當勞買了快樂兒童餐，然後自己也買了飲料喝，當兩人從停車場走出來後，男童一度差點被路上車子撞到，但仍繼續走到湖水旁邊才停住。

史卡度圖說，男孩一度四肢著地爬到用於防止行人掉到水中的鍊子下，這時莫瑞諾開始環顧四周，發現有人在旁邊時，她把外甥拉回安全地帶，等到附近的人們都離開時，她讓外甥爬回鍊子下面完全不管，接著莫瑞諾也爬過鍊子，然後用雙手把男童直接推落密西根湖，這時她坐下來盯著外甥在水面掙扎。

雖有目擊者撥打911報案，但芝加哥消防局抵達現場時，男童已經在淹在水裡超過30分鐘，救護人員將其拉上水並送到最近的盧黎兒童醫院，檢察官說，當時路人曾詢問莫瑞諾男童是誰？莫瑞諾回答「不認識」。

莫瑞諾接受警察詢問時說，她看到外甥絆倒後跌到水裡，其他什麼都不知道。奧爾提斯說，男童大腦腫脹、肺部出血，且多次癲癇發作及心臟驟停，「預料很難活下來」。

莫瑞諾的律師說，被告有心理問題，且正在服藥，她並無前科，「這真的是一起令人沮喪的悲劇」。

檢察官 芝加哥 警察

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