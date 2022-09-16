新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

美亞健康協會15日邀請藥學博士江凱文主講新冠現況，針對公眾最為關心的新版疫苗補強針是否應該施打，江凱文表示，由於這劑最新疫苗只通過動物實驗，如果身體健康，沒有免疫力 問題的話，他個人建議可等到10月底、11月初再施打。

江凱文在講座中詳細介紹了目前疫情，他說新冠病毒現階段在住院率、死亡率的數據，比之前高峰期大幅降低，而施打疫苗有助改善重症已經由許多數據證實，例如一項2021年1月到2022年2月間的統計顯示，包括美國13個州、250多家醫院共19萬2509名新冠患者在內的數據發現，沒有施打疫苗者比接種疫苗者住院率高出3.5倍，無施打疫苗者比接種補強針者的住院率更高出17.7倍。

此外，該報告也指出，Omicron時期的疫苗施打與否的住院率差別也與上述趨勢雷同。死亡人數方面，85歲以上共有27萬1061人喪生，17歲下染疫死亡人數1267個，可見年齡也是新冠致死的主要原因之一。

他接著提到新冠後遺症問題，江凱文說，後遺症也是俗稱的「長新冠」，只要症狀持續超過四周均可列為長新冠，這些後遺症主要分成三類：「神經系統：疲勞、頭痛、腦霧」、「呼吸系統：胸痛與嚴重的呼吸急促」、「其他身體狀況：心悸、肌肉酸痛、皮膚與頭髮有變化」。

江凱文說，上述新冠後遺症並不是不會痊癒，只是需要更長時間恢復。而到了Omicron時期，大多數患者的主要後遺症是「疲勞」，一般均可藉由運動或生活調節恢復。

與會者提問孩子已經打了兩劑疫苗後感染新冠，是否應該再打補強針？江凱文表示，根據聯邦疾病防治中心 CDC的指南，由於染疫後都會有抗體，不需急著打補強針，建議恢復三個月後再行施打。

至於目前衛生機構推動「流感與新冠補強針一起施打」是否可行？江凱文說，這兩種針劑要不要同時打，端看個人之前對於新冠疫苗反應是否強烈，假使之前接種時身體就有很大反應，那麼建議最好與流感疫苗 間隔一兩周施打。

已經接種兩劑新冠疫苗與兩劑補強疫苗者，是否應該趕快去打最新版的新冠疫苗補強針？江凱文說，新版疫苗8月31日才通過美國食藥署的核准使用，這款疫苗並未進行人體實驗，他個人建議如果身體健康者，可以等到10月底、11月初的時候再去打，因為到時也即將進入冬季病毒感染峰期，加上會有比較多施打反應數據，不過，若還是對於補強針有疑慮者，可直接與自己的醫生商議後再決定。

他也提到，雖然病毒變異株BA4、BA5的住院率與死亡率確實不高，但病毒一直在變異，到今年冬天是否又會有新的變異很難說，因此免疫力低下者最好「防範未然」，在入冬前施打補強針。他說，不管之前是施打哪一種疫苗，包括中國科興等，都可以接種補強針。

美亞協會主任劉紅表示，該機構每個月都有安排打疫苗，9月底開始打流感疫苗，每個月也會推出新冠疫苗接種，詳細信息可電洽美亞：(312)225-8659。