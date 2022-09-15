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私人空地被埋莫名棺材 引德州警方以謀殺調查

編譯組／即時報導
哈里斯縣警局與專家合作探測以後，大致確認土堆之下埋了一副棺材。(TX EquuSearch)
哈里斯縣警局與專家合作探測以後，大致確認土堆之下埋了一副棺材。(TX EquuSearch)

休士頓東北近郊的克羅斯比(Crosby)，私人擁有的空地上出現一個土堆，哈里斯縣警局與專家合作探測以後，14日(周三)宣布大致確認土堆之下埋了一副棺材，警長籲請知情者提供線索，好能偵破這宗疑案。

　哈里斯縣警局局長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)14日清晨7時4分在官方推特網頁上宣告，與德州土地搜查組織(TX EquuSearch)13日對那個土堆進行「穿地雷達」(ground-penetrating radar)偵測，發現土堆底下埋著一個跟標準尺寸棺木一樣的長方形物體，專家接著用金屬探測棒插入土中，穿入三呎半以後碰到硬物，輕輕敲擊時發出像棺木蓋被敲擊的聲音，因此大致確定是一副棺材。

　警方沒有公布那塊土地的業主全名，只稱她為索薩夫人(Mrs. Soza)，她在2021年3月買下巴瑞特路(Barrett Road)564號這塊1.5英畝大的空地，這塊地就在巴瑞特車站長青墓園(Barrett Station Evergreen Cemetery)的隔壁。11月她去探視那塊地的時候，發現在離墓園只有幾呎處有一個新的土堆。

　由於兩塊地之間並沒有實際的圍籬或圍牆，不是一眼就可以看出土堆是否在墳場的地界內，於是她向墓園管理單位詢問。墓園方面確認那個土堆不在墳場地界內，索薩夫人便問是否墓園工作人員有疏失，把某人的棺木埋在她的土地上，墓園表示所有的棺木都有指定的墓地，墓園並沒有把某人的棺材錯葬在她的地上。

　接著在今年6月19日父親節那天，有人到這個土堆上探訪，並插了兩根鑄鐵裝飾棍(ornamental wrought iron posts)在土中，一根上吊著一個掛燈，另一根上掛了一個花籃。這時索薩夫人向警方報案。搜尋組織的專家指出，這應該不是殺人棄屍的事件，比較可能的是父親去世後家人沒有喪葬費，於是在墳場邊偷葬這副棺木，冀望不會有人發現。

不明土堆上插了兩根鑄鐵。(TX EquuSearch)
不明土堆上插了兩根鑄鐵。(TX EquuSearch)

巴瑞特 德州 休士頓

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