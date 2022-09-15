電腦當機是因為有人偷看色情片? 受害者不察開門揖駭

電腦當機是因為有人看色情片，千萬別上當。 (Better Business Bureau臉書)

網路騙徒最近的新招，是謊稱網路用戶家中有人沉迷於觀賞色情影片，藉機推銷昂貴的網路安全軟件，商業促進局(BBB)特別發布警訊提醒用戶注意，免得荷包遭殃之外，還破壞了家人間的和諧。

這個新趨勢越演越烈，以至於BBB(Better Business Bureau)必須發布警訊，當電腦用戶發現電腦或網路出了問題但自己又無法解決時，便上網查詢家附近的電腦維修企業，在急著想把問題解決的時候，通常民眾會點擊谷歌 搜尋結果的第一條，不肖之徒以付費或其他方式，把自己推到搜尋結果的最前面。

當顧客打電話徵詢時，騙徒先問一些標準的問題，但是過了一會兒之後，騙徒表示問題出在顧客家中有人觀賞色情網站的內容，因而給了駭客 可乘之機，是駭客破壞了系統。在一個實例中，所謂的電腦專家硬稱顧客十多歲的兒子在家中觀賞色情影片。騙徒最後告訴顧客，應該購買他們出售的網安軟件，讓駭客無法逞其意圖，費用從200元到900元不等。

但購買、安裝網安軟件跟顧客原有的問題毫不相干，消費者平白被歹徒騙走了幾百元，而問題還是沒有解決。有些騙徒甚至更進一步，說服顧客讓他們「遠端遙控」(remote access，又稱遠端接收)電腦，這時歹徒可能安裝惡意軟件(malware)，記下顧客的銀行帳號、密碼等，然後把顧客銀行帳戶中的存款轉走。

電腦安全專家指出，要避免上當要注意幾個要項：首先，來自不明送件人的電郵，千萬不要去打開附件(attachments)或連結(links)，使用電腦時螢幕上如果出現「跳出式警訊」(pop-up warnings)，不要去回應。另外，不要允許陌生人遙控電腦，如果不小心電腦被歹徒接收了，應該馬上做「強迫關機」(forced shutdown)動作，也就是一直按住電源鍵，一直到電腦完全關掉為止。