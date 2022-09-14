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休士頓華裔聯盟會長孫盈盈 關心孫茂業滅門血案進展

記者封昌明／休士頓即時報導
華人自發性的燭光晚會，表達哀悼。（華人聯盟提供）
華人自發性的燭光晚會，表達哀悼。（華人聯盟提供）

一椿發生於8年前在德州休士頓賽普瑞斯(Cypress)社區的以行刑式手法，將孫茂業一家四口滅門的血案，昨日涉案人呂峰(Feng Lu，音譯)在搭機入境美國時於舊金山機場被捕，調查人員指控呂峰謀殺罪名。嫌犯目前後被拘留在加州聖馬刁監獄，他將一直被關押，直到他被引渡回德州。

當年曾經積參與募款並四處為被害人伸張正義的休士頓華裔聯盟（HCA）會長孫盈盈昨日下午6時接到電視台的採訪電話時表示，她記得很清楚，當時的華人社區每個人都擔心自己的安全。如今獲知歹徒被捕，她很欣慰得知此案的最新情況，因為很長一段時間以來，我們都默認此案已成為一個冷案，她強調華人社區需要的是真相，伸張正義，讓每個人都感到安全。

休士頓華裔聯盟首位會長同時也是現任會長的孫盈盈表示，她在獲知嫌犯被捕後，第一時間就告訴當年參與募款的理事會成員，大家普遍都對警方鍥而不捨的辦案精神給予肯定，但都對警方是否有足夠證據可以定他的罪，都抱著期待的心理。

做為華人，孫盈盈很高興警方能捕到兇嫌，讓孫茂業一家四口不致枉死，但她也呼籲警方能公佈兇手的做案動機和細節並儘速破案，因為這段期間以來，社區內很多謠傳孫家命案的陰謀論及各種謠言四起，造成大家很多困擾。

回憶當年，孫盈盈說，當時在華人社區募得的7萬5千元做為懸賞獎金，但後來全數捐給了Crime Stops做為防治犯罪之用，另外也募得近萬元給孫茂業在山東的父親和哥哥等家屬，讓他們來到休士頓處理後事。

休士頓華人聯盟會長孫盈盈（左二）與當時的警長Adrian Garcia(左三）召...
休士頓華人聯盟會長孫盈盈（左二）與當時的警長Adrian Garcia(左三）召開記者會。 （華人聯盟提供）
Crime StopS在路旁的T BAR廣告牌懸賞破案獎金。（華人聯盟提供）
Crime StopS在路旁的T BAR廣告牌懸賞破案獎金。（華人聯盟提供）
兇案發生後，本報記者前往現場拍攝孫茂業一家人的遺照在兇案現場，供人憑弔。 （本報...
兇案發生後，本報記者前往現場拍攝孫茂業一家人的遺照在兇案現場，供人憑弔。 （本報資料片）

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