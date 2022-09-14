休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

2014年1月震撼美國華人 社會的休士頓 一家四口滅門血案，兇嫌呂峰(Feng Lu，音譯)11日(周日)搭機抵達舊金山國際機場時遭國土安全部人員逮捕，但執法單位透露的消息有限，又引發許多猜測。

德州 休士頓所在的哈里斯縣警長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)13日(周二)宣布，現年58歲的盧峰周日從中國搭機抵達美國，他在舊金山國際機場下機時隨即遭聯邦執法人員逮捕，目前關押在北加州聖馬刁監獄(San Mateo County Jail)，他將會被引渡到德州為四項一級謀殺罪名(capital murders)受審。

2014年1月30日，哈里斯縣警局接到報案電話，派員到休士頓郊區賽普瑞斯(Cypress)福斯特溪街(Fosters Creek Drive)的一戶住宅調查，警員入屋後在四個不同的房間各發現一具屍體，每位受害人都是頭部中槍，是遭人以行刑方式殺害。

四名死者是同一家人：50歲的男主人孫茂業(Maoye Sun，音譯) 是一位來自中國的工程師、他與49歲妻子謝梅(Mei Xie，音譯)是在2000年結婚的，他們7歲的兒子提摩西(Timothy Sun)、9歲兒子泰特斯(Titus Sun)都是桑普森小學(Marsh Sampson Elementary School)的學生。

休士頓華人協會HCA(Houston Chinese Alliance)就是在那年成立的，當時的會長孫孫盈盈(Yingying Sun)指出：我記得當年休士頓華人社區人人自危，大家都擔心會遭人暗殺，我們還為他們全家舉行追悼會(vigil)，當我聽到嫌犯遭警方逮捕時，心中感到十分安慰。