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新州郵差偷包裹裡的手機 賣了1.2萬元私吞

編譯周芳苑／綜合13日電
新澤西州一名郵務人員承認，她從郵局的郵件中偷走大量手機轉售圖利。(Getty Images)
新澤西州一名郵務人員承認，她從郵局的郵件中偷走大量手機轉售圖利。(Getty Images)

美國檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)宣布，新澤西州一名伊麗莎白(Elizabeth)市區郵務人員12日承認，她從工作的郵局郵件中，偷走大量手機轉售圖利。

該郵務人員是26 歲的哈欽森(Nyasia Hutchinson) ，預訂 2023 年 1 月 31 日被判刑，屆時將面臨最高 5 年監禁和 25萬美元罰款；哈欽森在聯邦地方法官巴斯克斯(John Michael Vazquez)面前承認一項郵政雇員盜竊郵件的罪名。

根據本案文件和法庭陳述，哈欽森2018 年 5 月 1 日到 12 月 31 日在伊麗莎白郵局擔任郵政服務員，另一名郵局員工把從郵寄包裹取出的15到20支手機交給哈欽森；這些手機原本該被郵寄到新州Hillside市。

哈欽森承認，拿走手機後，她用膠帶把空包裹箱封好、放回郵寄系統裡， 哈欽森之後賣掉那些被盜取的蘋果(Apple)手機 iPhone，總價值約1萬2000美元，所有轉售所得占為己有。

塞林格將這次能讓嫌疑人認罪歸功於美國郵局督察長辦公室(U.S. Postal Service Office of Inspector General,OIG)東北地區辦公室的特案人員，他們在主管莫達費里(Matthew Modafferi )率領下進行調查。

美國郵局督察長辦公室官網上稱，絕大多數郵政服務人員將郵件運送到正確的目的地，但少數員工罔顧公眾對他們的信任而延遲或竊取郵件，該辦公室的職責就是辨識不誠實員工、採取調查後予以起訴並撤職。根據檢查局的年度報告，從2020年 10月到 2021年 9月，共查獲1472件內部盜竊，其中453人最終被捕。

哈欽森 手機 郵政

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