我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

40年前暴風雨中訪美 女王：把英國陰雨傳統帶到加州

驚險17分鐘 手機警告德州女子遭暗藏跟監器 警籲速報案

編譯組／即時報導
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）
Raven Lemon向媒體出示她手機出現的跟監警告路線。（KHOU）

休士頓槍械教練Raven Lemon 7月間遭到不明人士跟監長達17分鐘，對方利用的正是具備藍芽功能的AirPod或AirTag，幸好當時她有注意到警示簡訊，然後跟監工具又自行脫落，因此最後有驚無險。但是她提醒其他女性，千萬要注意不明來源的跟蹤警訊；休士頓警方則說，必要時趕快打911求助。

休士頓KHOU電視台報導，Raven Lemon說她自己就有一副AirPod，但是不清楚歹徒是否另外在車上放了AirPod或AirTag。當天她自Galleria的餐廳離開後，就一直被跟蹤，雖然手機一直收到Apple的警訊，但她一時忽略，過了許久才看了訊息，這才發現她被一具AirPod鎖定了17分鐘，地圖顯示她從一出餐廳就被跟監。

Raven Lemon說，沒人會預見發生這種事，但至少她還能冷靜下來思索應對策略，不過當下她也無法決定要不要報警。她最後打給了家人，然後繼續行駛，或許是器材掉落，最終歹徒沒有再跟上來。她說她不認為動機是要搶劫，因為她開的不是什麼好車，身上穿戴的也只是普普通通。

Raven Lemon說，整件事她還是不明就裡，但是她只能說自己非常幸運，因為任何有心人都可以花個25元，然後用AirPod或AirTag跟蹤你，「這一點都不安全」。她說因為這次沒有發現歹徒器材，而且她當下也沒拿定注意，因此最終還是沒有報警，但是萬一還有下次，她會報警的。休士頓警局則說，擔心自己安全的人，要不就打911，要不就直接開到警局。

至於製造商Apple則說，AirTag的用意在幫忙人們尋找失物，他們會和警方合力阻止不法行為，並且已經開始發送簡訊給被追蹤的人了。相關的訊息可上網查詢：https://support.apple.com/en-us/HT212227。

Raven Lemon離開這家餐廳後就被跟蹤。（KHOU）
Raven Lemon離開這家餐廳後就被跟蹤。（KHOU）

休士頓 Apple 手機

上一則

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

延伸閱讀

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
獲台灣傳藝金曲獎提名 陳士惠休士頓全球首演

獲台灣傳藝金曲獎提名 陳士惠休士頓全球首演
德州樂透推出4款「錢爆多」刮刮樂

德州樂透推出4款「錢爆多」刮刮樂
休士頓塞車嚴重 列全美第10

休士頓塞車嚴重 列全美第10
通膨飆升 德州稅收增近26%

通膨飆升 德州稅收增近26%
休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園

休士頓學區支持烏瓦德CISD重返校園

熱門新聞

麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

2022-08-30 11:54
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
杜克大學位居2023年全美最佳大學的第8名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排名第8

2022-09-02 11:25
梅忠和(David Fong)(左)、梅仲仁(Edward Fong)父子經營David Fong's中餐館64年後，於31日熄燈。(記者陳曼玲／攝影)

明州64年中餐館David Fong's熄燈 仍續回饋社區

2022-09-01 12:05
根據HiRoad調查，休士頓在全美最擁堵城市中排名第十。（ABC 13）

休士頓塞車嚴重 列全美第10

2022-09-07 16:50
麻省理工學院高居「2023年全美最佳大學」排名榜首。(MIT官方臉書截圖)

全美最佳大學 MIT奪冠 伊州西北排14 芝大列16

2022-08-31 02:15

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況
愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨