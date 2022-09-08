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感謝堅定支持中華民國 僑委會深化傳統僑社服務

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會8日在芝加哥華僑文教服務中心舉行。(特派員黃惠玲／攝影)
美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會8日在芝加哥華僑文教服務中心舉行。(特派員黃惠玲／攝影)

美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會8日在芝加哥華僑文教服務中心舉行，中華民國僑務委員會委員長童振源向上百位與會成員表示，感謝傳統僑社長期對中華民國的支持，以及對自由民主的熱愛，未來將進一步深化僑社服務，包括推出中華會館/公所專區網站，推升彼此連結，落實共享經濟成果。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、泛美中華會館聯誼會秘書長陳達偉、總顧問伍煥鵬，以及芝加哥中華會館主席伍健生、海華文教基金會董事長吳明穎等人，均在開幕式中應邀致詞。

陳達偉及伍健生表示，中華會館聯誼會成立的宗旨在促成僑胞團結，凝聚對中華民國的向心力，他們均向僑團、僑社的努力與中華民國政府、僑委會委員長的大力支持致謝。

童振源在開幕式致詞時提到，過去、現在與未來僑社支持的中華民國，沒有讓大家失望，台灣在世界、亞洲經濟成長及民主化的成績都名列前茅，他說，中華民國是世界華人自由民主燈塔，且國父孫中山所寄望的願景也在中華民國實現，而這些都是與會者熱愛與支持中華民國的原因。

當天他並以「推動多元服務與合作互惠的傳統僑社工作」為題發表專題演講，童振源說，受到疫情影響，過去很長一段時間都無法到海外探訪僑胞，然而「危機就是轉機」，僑委會因此規畫四大發展方向強化服務，包括「運用新科技與模式擴大服務全球僑胞」，如增加數位科技，加強網路科技及智能科技，提供線上醫療服務，推出第二代僑胞卡等。

其他還有「深化全球僑胞與台灣在各項領域的連結與合作」、「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」、「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」等。

他也提出五大僑務工作策略，包括僑務工作數位化、資源整合平台化、政府與民間合作雙贏、以僑胞需求為服務導向、僑務改革創新與活絡資源。

童振源說，傳統僑社是中華民國十分重要的海外力量，尤其創立超過百年的中華會館更是長期堅定的支持伙伴，有鑑於此，僑委會特別推出了「「中華會館/中華公所」專區(https://CCBA.taiwan-world.net)，集中所有相關服務信息與協助或資源內容。他還表示，將擴大邀訪傳統僑社橋領與青年訪台，藉此深化與台灣的連結。

美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會與會者唱中美國歌。(特派員...
美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會與會者唱中美國歌。(特派員黃惠玲／攝影)
僑委會委員長童振源(中立者)在美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆...
僑委會委員長童振源(中立者)在美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會，左起吳明穎、姜森、童振源...
美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會，左起吳明穎、姜森、童振源、陳達偉、伍煥鵬、伍健生。(特派員黃惠玲／攝影)

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