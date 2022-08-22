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亞特蘭大連爆2起槍擊案 2死1傷 嫌疑人機場落網

中央社／亞特蘭大22日即時報導
喬治亞州亞特蘭大今天有兩個不同地點先後發生槍擊案，釀成兩死一傷悲劇。圖為當地警方在現場調查。（美聯社）
喬治亞州亞特蘭大今天有兩個不同地點先後發生槍擊案，釀成兩死一傷悲劇。圖為當地警方在現場調查。（美聯社）

喬治亞州亞特蘭大今天有兩個不同地點先後發生槍擊案，釀成兩死一傷悲劇。經數小時的追查，警方終在當地機場逮捕一名女性嫌疑人。

路透報導，亞特蘭大警局表示，這兩起槍擊案並非隨機殺人案，有可能是鎖定特定對象下手。

警方表示，他們當地時間下午1時45分左右接獲報案後，在亞特蘭大中城區（Midtown area）商辦混合大樓「柯羅尼廣場」（Colony Square）附近一棟高級公寓發現兩名被害人，其中一人已經身亡，另一人則被緊急送醫。

警方處理第一個案發地點的同時，又接到另一通報案電話，指該處東南方約1.5公里的一棟辦公大樓也有槍擊事件，並發現第三名被害人。

警方表示，第三名被害人也是遭到槍擊，送醫後不治身亡。

警方正在調查這兩起槍擊案是否有關連。警方表示，初步資料顯示，兩起案件可能是同一名女性嫌疑人所為。

警方後來在哈特斐德-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）找到嫌疑人。警方羈押嫌疑人之前，先封鎖了亞特蘭大中城區多個街區，並指示部分大樓裡的人員就地尋求掩護。

亞特蘭大 槍擊 機場

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