LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

台灣台中市中山國中棒球隊21日在密西根州 泰勒市(Taylor)舉行的世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」，以7：1打敗美國組冠軍西南區德州隊，勇奪世界冠軍，這是台灣第八度拿下該比賽第一，也是中山國中第三次取得此競賽冠軍。

這場冠亞軍賽，吸引許多僑胞不分藍綠黨派均踴躍到場為台灣小將們打氣，北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長吳明怡、僑務委員邱垂洸以及上百位鄉親，分別從加州 、芝加哥 等地趕到球場，和當地僑胞會合一起替小球員們加油。比賽結束台灣隊順利取得冠軍後，現場歡聲雷動，每個人都為小球員們的傑出表現感到驕傲。

中山隊在總決賽前的一場比賽中，以11比0擊敗捷克隊，贏得國際組冠軍，21日的冠亞軍賽中，台灣球員靠著打擊火力發揮，以及強勁的投手壓制，讓美國隊難以招架，成功拿下冠軍。總教練藍文權表示，選手表現不錯，大家各司其職，發揮團隊戰力取得佳績。

世界少棒聯盟次青少棒錦標賽自1981年舉辦，台灣隊從2010年開始參賽，中山國中之前在2014、2015年均曾代表台灣參賽，並獲得總冠軍，這次參加14日到21日的球賽再度奪冠，也為該校球隊寫下新的輝煌戰績。