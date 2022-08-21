我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

第一夫人吉兒2次篩檢陰性 將可解隔離

台退輔會副主委 出席美退伍軍人協會年會 訪華府榮光會

記者洪哲政／台北即時報導
台退輔會副主委李文忠一行藉出席美國退伍軍人協會2022年會的機會，訪視旅居於華盛頓特區的華府榮光聯誼會，並代表主委馮世寬宣慰榮民眷。圖／台退輔會提供
台退輔會副主委李文忠一行藉出席美國退伍軍人協會2022年會的機會，訪視旅居於華盛頓特區的華府榮光聯誼會，並代表主委馮世寬宣慰榮民眷。圖／台退輔會提供

台退輔會今天表示，退輔會副主委李文忠一行藉出席美國退伍軍人協會（AMVETS）2022年會的機會，於19日訪視旅居於華盛頓特區的華府榮光聯誼會，並代表主委馮世寬宣慰榮民眷。

退輔會表示，華府榮光會成立於1983年，現任理事長為李昌緒，該榮光會目前成員人數共計365人，平日除配合政府駐外單位推動各項節慶活動外，自2005年起每年受邀並出席美國退伍軍人中心（AVC）所主辦的國殤日大遊行，凸顯中華民國二戰時與美國同盟對抗法西斯侵略主義的事實，為中華民國在國際舞台發聲。

退輔會說，華府榮光聯誼會「與其它僑社最大的不同」，就是他們一心一意支持中華民國，因此與台駐美代表處一直有良好的配合。李文忠在與榮光會代表餐敘其間，除一一回覆相關問題，並說明退輔會服務照顧榮民眷的決心及立場，以及今後的施政方向。

台退輔會表示，退輔會職司退除役官兵的服務與照顧，秉持榮民在哪裡，服務到哪裡的精神，不論榮民定居國內或旅居海外，都一視同仁盡心照顧。退輔會於1974年起，陸續於退伍軍人僑居聚集地輔導成立榮光聯誼會，其目的除可扮演榮僑發揮親愛精誠精神，相互扶持的平台外，更是凝聚榮僑對國家向心，同時協助政府推動國民外交的重要僑團之一。

中華民國 華府 遊行

上一則

男逆向行駛佛州高速公路撞車 5死1傷

延伸閱讀

開學前 華府公校師生須交新冠陰性證明

開學前 華府公校師生須交新冠陰性證明
華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解

華府控Instacart詐欺 雙方254萬和解
華府作協教寫作 9/4起開6堂課

華府作協教寫作 9/4起開6堂課
華府推學生公車卡 5至21歲免費搭乘

華府推學生公車卡 5至21歲免費搭乘
華府文化種子教師 研習天然草木染

華府文化種子教師 研習天然草木染
偷渡客送華府 每人車資1400元

偷渡客送華府 每人車資1400元

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣
普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡