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賓州祖母因疫錯過2年生日 今年全家帶她上賭場慶102歲

編譯陳韻涵／即時報導
賓州百歲人瑞珍‧赫爾斯特恩今年全家一起上賭場慶祝102歲嵩壽。(取材自匹茲堡的Pittsburgh's Action News 4視頻)
賓州百歲人瑞珍‧赫爾斯特恩今年全家一起上賭場慶祝102歲嵩壽。(取材自匹茲堡的Pittsburgh's Action News 4視頻)

賓州百歲人瑞珍‧赫爾斯特恩(Jane Hellstern)前兩年因為新冠肺炎疫情無法慶生，今年全家一起上賭場慶祝102歲嵩壽。

匹茲堡(Pittsburgh)地方電視「四號行動新聞」(Action News 4)報導，赫爾斯特恩在歐佛布魯克(Overbrook)成長，並於1930年代在當地經營一家美容院，她在100歲和101歲生日時，礙於疫情無法與家人共度生日。

為彌補過去兩年的遺憾，赫爾斯特恩的家屬和照顧她的Family Hospice養老院照護員決定，帶她到她最喜歡的好萊塢賭場(Hollywood Casino)玩樂慶生。

赫爾斯特恩的照護員之一伊靈(Steve Iling)說：「我認為有這樣的活動很棒，因為每當人們想到養老院就想到生命終點，他們認為這是最後一刻，但一家人顯然可以齊聚並享受這樣的活動。」

「四號行動新聞」報導，赫爾斯特恩是家庭領袖，她的孫子凱西(Sean Casey)形容兩人經常玩撲克牌，且支持賓州冰球隊伍「匹茲堡企鵝隊」(Pittsburgh Penguins)。

凱西說：「如果祖母發號施令，你就要到場。」

另有一群尋歡作樂者加入赫爾斯特恩的博弈行列，賭場也提供私人包廂供這家人辦派對，貝賽爾烘培坊(Bethel Bakery)贊助生日蛋糕。

博弈結果顯示，壽星赫爾斯特恩鴻運當頭，其中一段影片顯示她在一個機台贏得300元。

養老院 疫情 賓州

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