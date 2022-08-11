德州多數選民：性侵和亂倫情況下 應允許墮胎

德州78%選民支持性侵和亂倫的情況下應該允許墮胎。（KPRC）

德州 大學奧斯汀校區的「德州政治項目」（Texas Politics Project），在聯邦大法官推翻羅訴韋德案裁定前一周，進行了針對德州選民的民調 ，結果發現78%的人認為某些情況下應該允許墮胎，只有15%的選民堅決反對墮胎。這些特殊情況從支持度明顯高的性侵 或亂倫懷孕，到支持度較低的經濟不允許或不想生。

在聯邦大法官推翻羅訴韋德裁定後，德州去年通過的「心跳法案」才算生效。但是研究發現，其實早在德州州法通過後，德州的醫院診所就已經「自動」停止人工流產手術。但是最新民調卻顯示，具備投票資格的民眾壓倒性地支持，墮胎禁令應該排除性侵或亂倫，只有11%與13%的民眾堅持連性侵或亂倫都不能做人工流產。

「德州政治項目」民調的特殊之處，在於首度有民調詢問各種狀況下，人工流產權的選民支持度，除了性侵或亂倫，還有母親身體狀況不允許，媽媽不想結婚，或是家裡實在養不起新生兒，後三者的支持度達到30%。不過，雖然多數選民同意排除性侵或亂倫，但是卻依然認定必須有個最後期限，也就是心跳法案規定的六周，只不過諸多研究已經證明，懷孕六周的媽媽通常不會發現懷孕。

今年的新數據其實與往年差異不大，因為專家認為羅訴韋德案已經存在多年，大家早有定見。「德州政治項目」自2009年起就固定調查民意對墮胎的看法。不過專家倒是指出，「德州政治項目」只針對合格選民，如果納入無照移民，問題恐怕會更複雜，因為他們面臨的挑戰更多，但是心跳法案卻一體適用，不管是不是美國公民。