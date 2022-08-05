謊稱康州小學槍擊是騙局 陰謀論名嘴懲罰性賠償4520萬

德州陪審團裁定，陰謀論名嘴瓊斯謊稱2012年桑迪胡克小學槍擊案是騙局，須賠償一名6歲罹難孩童家屬4520萬美元懲罰性賠償。（美聯社）

德州 陪審團今天裁定，陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）謊稱2012年康乃狄克州 珊迪虎克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊 案是騙局，須賠償一名6歲罹難孩童家屬4520萬美元懲罰性賠償。

陪審團昨天裁定，瓊斯因造成家屬情緒悲痛而須付410萬美元補償性賠償，今天加上4520萬美元懲罰性賠償，總計賠償4930萬美元。

路透報導，原告是6歲受害者路易斯（Jesse Lewis）的父母赫斯林（Neil Heslin）與史嘉蕾．路易斯（Scarlett Lewis）。他們作證表示，瓊斯的追隨者多年來一直騷擾他們並發出死亡威脅，誤信他們對兒子的死撒謊。

康乃狄克州新鎮（Newtown）2012年12月14日珊迪虎克小學槍擊案造成20名學生與6名教職員身亡。

48歲的瓊斯多年來一直在他的網站「資訊戰」（Infowars）和流行廣播節目中聲稱，這起槍擊案是槍枝管制倡導人士「策畫」的騙局，但日前作證時試圖與陰謀論畫清界線，並向原告致歉，且承認珊迪虎克小學槍擊案「百分之百是真的」。

這對家長原本尋求1.459億美元懲罰性賠償以及1.5億美元補償性賠償。

他們的律師波爾（Wesley Todd Ball）今天稍早告訴陪審員：「我們請求你們傳遞一個非常簡單的訊息，那就是阻止瓊斯，阻止他靠錯誤訊息和謊言賺錢。」

兩造律師在裁定結果出爐後未立即回應置評請求。

美聯社提到，瓊斯今年稍後還面臨兩場在德州和康乃狄克州的類似審判。