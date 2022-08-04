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百萬分之一機率 13歲女孩芝城公園遭雷擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
一名13歲女孩3日下午1時在加菲爾德溫室公園戶外區遭雷擊。(加菲爾德溫室公園臉書)
一名13歲女孩3日下午1時在加菲爾德溫室公園戶外區遭雷擊。(加菲爾德溫室公園臉書)

3日掃過芝加哥地區的暴風雨，除了造成部分樹木倒下及一些家庭停電外，一名13歲的女孩還不幸遭到雷擊，經送醫治療仍未脫離險境。

在芝加哥加菲爾德溫室公園(Garfield Conservatory)雷擊現場旁的傑克森(Daniel Jackson)說，當時他跟兒子正在公園外賣冰棒，突然看到一道閃電，隨即聽到一聲巨響，接著傳出尖叫聲。

芝加哥公園管理局表示，這起事件發生在3日下午1時左右，不幸遭雷擊的女孩正與家人一起參觀戶外花園。公園管理局指出，溫室公園的員工在現場立即使用除顫器對女孩施救，之後救護車緊急將她送往附近一家醫院，目前據了解女孩的狀況仍然危急。

國家氣象局指出，3日中午12時30分左右，強風暴開始在芝城西郊和西北郊區出現，接著進入芝加哥區，引發了嚴重的雷暴，約下午1時，芝加哥地區就出現將近5000次雷擊。

國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)的數據顯示，一般人遭雷擊的機率非常低，估計概率約為百萬分之一。

當天下午2時 左右，風暴逐漸移往威爾郡。氣象局預測指出，暴風雨過後的4日、5日氣溫微降，最高溫約華氏80度，不過，周六將升溫到90度，而周日預料將有五成機率降雨。

芝加哥 風暴 芝城

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