房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

新冠疫情推高了全美各地的房屋租金 ，尤其大都市區的房租更是顯著上升，根據房屋租賃網站Rent.com最新公布的全美十大租金最便宜城市排行榜，高居前三名的城鎮均位於中西部，其中堪薩斯州威其塔市(Wichita)以平均月租598元拿下冠軍。

這項最便宜房租排行榜是以2021年6月到2022年6月期間，在人口超過五萬及以上城鎮的一房到兩房月租作為計算評估標準，統計顯示，100個城鎮中共有21個每月平均房租不到1000元。

排名41名之前的城鎮，都位於中西部與南部，尤其是德州 有最多城市擠入百名榜單，前20名城鎮中德州也占了其中七個。

十大房租最便宜城市名單如下：

1。堪州威其塔：人口將近39萬人，房屋月租平均598元，這也是所有城市中唯一月租低於700元的地方。

2。密蘇里州春田市(Springfield)：人口16萬7882名，平均月租701元。

3。愛阿華州埃姆斯市(Ames)：這是座大學城，愛阿華大學就位於該市，平均月租710元。

4。德州盧柏克(Lubbock)：南部租金最便宜的地區，月租平均751元，當地人口有25萬8862人，德州理工大學(Texas Tech University)所在地。

5。德州貝城(Baytown)：位於休士頓郊區，月租756元。

6。俄亥俄州 托雷多(Toledo)：位於俄州北部的這座城鎮，人口有27萬2779人，月租為760元。

7。德州亞瑟港(Port Authur)：沿著高爾夫灣的小城，月租平均804元。

8。南達科他州蘇佛爾斯(Sioux Falls)：有18萬3793人口的這座被譽為「新興矽谷」的小鎮，月租平均808元。

9。奧克拉荷馬州靜水城(Stillwater)：位於奧州中部，人口僅5萬299名，月租815元。

10。北達科他州的大福克斯(Grand Forks)：該城鎮與明尼蘇達州緊緊相連，人口5萬5839個，月租平均835元。

100個租金最便宜城市的排名詳細信息，可查詢： https://reurl.cc/O40vrg。