伊州宣布猴痘疫情進入公衛緊急狀態

伊州州長宣布該州進入猴痘疫情緊急狀態。(州長辦公室提供)

為了協助整合伊利諾州猴痘 (monkeypox)疫情與資源，州長普立茲克1日宣布該州猴痘進入公共衛生緊急狀態 ，根據衛生廳統計，伊州猴痘確診病例已達520個，居全美第三高。美國現有紐約州、加州及伊州，將猴痘列入緊急狀態。

宣布進入緊急狀態可以讓伊州衛生廳與其他州機構、聯邦政府在疫苗 分發、疾病預防等方面，進行更好的協調。

截至上周五，芝加哥有330例猴痘確診者，由於目前疫苗供應不足，因此施打重點以高風險人群優先。

位於芝市邊水區(Edgewater)的診所TPAN收到100劑猴痘疫苗，消息公開後，首日一早診所外就出現排隊人潮，一名排隊民眾阿爾法羅(Carlos Alfaro)說，「我不想把我愛的人置於危險中」，他說很擔心自己感染了猴痘病毒，然後傳染給其他家人，因此他希望盡快接種疫苗。

另一位民眾卡斯特羅(Luis Castello)表示，他覺得同性戀群體在疾病問題上傾向於直言不諱，而在猴痘疫情方面，他呼籲所有人都應該學習不要隱瞞與面對，「每個人都必須謹慎」。

特別從芝城南區跑到北區的TPAN診所接種疫苗的穆尼(Chris Mooney)說，現在最大的問題是疫苗供應不足，而且疫苗施打的方式也不清不楚，「想預約卻不知何處預約」。

位於芝大附近海德公園區(Hyde Park)的愛滋病防治組織(HIV Elimination)正積極推展猴痘疫苗接種工作，尤其免疫系統不全者一旦感染將對健康造成重大威脅，該組織經理格林(Noel Green)說，盡快讓這些人接種疫苗至關重要。

猴痘病毒是透過長時間密切的皮膚接觸傳播的，包括擁抱和親吻、共用床上用品、毛巾和衣服。到目前為止，大部分的感染者主要是有男男性行為者；但衛生官員指出，任何人都可能感染到猴痘病毒。

專家表示，這次的猴痘病毒不太可能致命，感染者通常可以在數周內痊癒。但是，病毒引起的病變和水泡會讓人感到痛苦，如果水泡出現在喉嚨或肛門，可能造成吞嚥或排便困難。