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失蹤近3個月 芝大中國生找到了

特派員黃惠玲／芝加哥報導
范迪文。(本報檔案照片)
范迪文。(本報檔案照片)

失蹤將近3個月的芝加哥大學的20歲中國留學生范迪文(Diwen Fan)找到了，根據芝加哥清水正東律師事務所27日證實，范迪文人在洛杉磯，之前與家人失聯是因為証件、手機、錢包都被偷了，現在已經跟家裡聯絡上，並準備暑期返回中國。

清水正東律所律師胡逸倫說，范迪文的父親在芝大的家長群公布了這個好消息，經求證范迪文的確已經跟家人取得聯繫，范家也非常感謝大家的關心與支持，根據范父的說法，范迪文目前在洛杉磯一家機構擔任義工。

范迪文是在5月5日離開芝大校園後與家人失去聯繫，父母後來委托芝加哥清水正東律師事務所協助尋找兒子，家人並提供了范迪文照片，及失蹤時的衣著描述。

一段時間都找不到孩子的范家父母非常著急，並曾發表公開信向兒子喊話，表示知道他付出了巨大艱辛與努力，但誰又能事事如意呢？因個人所能掌控之外的原因受到挫折，根本不算什麼大事，堅強、韌性與毅力才是人生真正的財富。

公開信還提到，是否還記得父親常講的名校並不那麼重要，何況目前一切問題均能解決，「你完全可進可退，前程無虞，關鍵是盡快回歸樂觀與常態」。

之後范家還懸賞1萬元，作為提供找到兒子線索者的獎金，至於如何找到范迪文？胡逸倫表示還未獲得家長授權公開，不過，孩子安全健康就是最好的結果。

芝加哥 洛杉磯 中國留學生

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