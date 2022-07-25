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疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

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疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)
年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

芝加哥警局24日表示，一名29歲的亞裔女子在社交媒體公開自己的離婚與治癒過程後，遭其前夫從喬治亞州追到芝市將其槍殺，兇嫌也舉槍自盡。

根據統計，疫情期助長家暴明顯增長，伊利諾州去年的家暴求助熱線，接到破紀錄的3萬2363通電話，而去年芝加哥警局紀錄有案、與槍擊有關的家暴案件，比前年激增逾六成。

芝警紀錄指出，該起命案的女性死者為29歲的桑妮雅. 康(Sania Khan)，她是巴基斯坦裔的攝影師，去年6月才搬到芝加哥定居，她的前夫為36歲住在亞特蘭大郊區的的艾哈麥德(Raheel Ahmed)。

警方說，該宗命案發生在上周一，警察到場時女子當場死亡，男子送醫急救不治。芝警是應喬治亞州警方的要求，前往桑妮雅的住處查看她是否安好，因為艾哈邁德失蹤，家人推測可能在桑妮雅的住處。

根據桑妮雅在TikTok上使用的geminigirl_099用戶名稱，她結婚不到一年就離婚，在田納西州出生長大的她，在影片中敦促女性不要忽視婚姻中的危險信號，她也提到自己的家人與南亞裔社區不支持她的離婚決定。

「作為一名南亞裔女性，經歷離婚是更會感覺到自己生活失敗」，她說，無法獲得家人朋友感情支持，尤其讓女性離開一段一開始就不應該進入的婚姻更加困難。「人們總是希望女性保持沉默，我受夠了這種心態」。

儘管堅強試圖離開家庭獨立，並分享心聲希望鼓勵其他相同遭遇的南亞女性勇敢，桑妮雅仍不幸沒有躲過前夫的追殺而遇死劫。。

根據世界衛生組織針對疫情期間的家庭暴力調查，全美有超過1000萬成人遭遇家庭暴力，而全美家庭暴力熱線(National Domestic Violence Hotline)統計，女性18到24歲及25歲到34歲遭到伴侶暴力的比率最高，且大多數遭親密伴侶施以暴力的女性，之前都曾遭到同一名伴侶暴力相向，其中18到24歲的女性此情形比率高達77%，而25到34歲女性的此比率為76％。

致力於解決家庭暴力問題的「網絡」(The Network)去年的一項研究顯示，伊州的家庭暴力熱線疫情期尤其熱門，其中去年收到3萬2363通求助電話，比前年提高9%，此趨勢與全國一致，而芝警局紀錄了121宗與家庭暴力有關的槍擊事件，比2020年增加高達64％。

家暴 亞裔 疫情

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