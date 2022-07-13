天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

職業美足聯盟NFL 前達拉斯牛仔隊(Dallas Cowboys)的跑鋒巴柏，不久前被警察 發現暴斃於家中，法醫辦公室11日(周一)公布驗屍報告，確認他是因為熱衰竭喪命，得年38歲。

6月1日那天，馬里昂巴柏三世(Marion Barber III)的親友無法聯繫到他，便打電話請弗里斯科(Frisco)市警局派員前往視察，結果警察發現他已死於租賃的公寓中。柯林縣法醫辦公室(Collin County Medical Examiner's Office)進行驗屍後，報告於11日出爐，確認是因為熱衰竭(heat exhaustion)喪命。巴柏原本是明尼蘇達大學(University of Minnesota)的球員，2005年在NFL選秀中被達拉斯牛仔隊選上，他擔任該隊的跑鋒(running back)六年。

這個消息在社區中引發相當大的震撼，以職業運動員的身體狀況，以及他只有38歲的年齡，竟然會因為熱衰竭喪命讓人覺得不可思議。德州 目前正處於暑熱的高峰，電力單位呼籲民眾節約用電，但是不開冷氣會有危及健康與生命的隱憂，令人不知所從。政府單位沒有說明詳情，所以並不知道巴柏是不是因為想省電費而沒有開冷氣。

專家指出，熱衰竭是長時間曝露於高溫或進行太過激烈的活動，造成體溫超過40度C(104度F)產生的嚴重後果。要避免發生熱衰竭，第一是要喝足夠的水，身體發汗的時候會有降溫作用。當室外溫度超過100度的時候，要避免在戶外活動，如果無法避免，要盡量到陰影之下避免陽光直射。

如果想省電費，可以到圖書館、納涼中心(cooling center)或購物中心去享受冷氣，但如今汽油昂貴，開車又是一個開銷。許多地方的電費是因時段而不同，民眾如果想省電費，可以把涼水灌進幾個大塑膠瓶中，在電費最便宜的時候放進冰箱冷凍室，結成冰塊後在電費昂貴的時段拿出來，用電扇吹稍微降低室溫。當室內溫度達到30度C(86度F)以上時，應該把冷氣打開，不可因為想省電費而危及健康。