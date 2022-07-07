伊州滿42歲無證客 即起可申請類醫療白卡

伊州州眾議員馬靜儀(講台後)與「健康伊州」一起宣布，年滿42歲及以上的無證移民，即日起可申請伊州醫療類白卡。(馬靜儀辦公室提供)

2020年12月1日開通的「65歲及以上無證移民 可獲得類醫療白卡 (Medicaid-like)」服務，繼去年將最低年齡要求降到55歲後，今年又在議會與州長支持下再度擴大實施，即日起，只要年滿42歲的伊州 居民，無論是否具有合法居留身分，均可申請這項醫療福利。

除了42歲即可申請伊州類醫療白卡外，現行的該州法律也允許18歲以下或懷孕婦女(包括產後60天)，不需要有合法居留身分，即可申請白卡。

白卡是一項由政府資助針對低收入個人與家庭的醫療保健計畫，主要由州府及聯邦政府共同出資，州府需根據聯邦政府的指導方針管理。聯邦法率規定，綠卡持有者、庇護者、難民以及出生在加拿大、聯邦認可的印第安部落成員均可申請取得，不過，這些個人通常必須在美國居留至少五年。

伊州醫療照顧與家庭服務廳表示，估計每年將投入6800萬元作為擴大符合資格者的醫療補助，新規主要包括凡42歲到64歲間的無證移民，只要收入低於聯邦貧窮線，就可以申請獲得類白卡的醫療卡。

全力推動該政策的非營利組織「健康伊州」(Healthy Illinois)表示，芝加哥地區很多移民都在從事低薪的必要工作，而這些人儘管勤奮打工，但幾乎無法獲得任何醫療保險，而他們的收入也遠遠不足支付坊間醫療保險公司的保費，由於身分限制，此族群也不可能拿到聯邦補助，然而新冠疫情加遽了他們的健康風險。

伊州華裔州眾議員馬靜儀說，42歲及以上無證移民可獲得類白卡的醫療福利，已經從7月1日啟動，她說，伊州是全美第一個開啟此項服務的州，相關信息可查詢官網：www.abe.illinois.gov。

美亞健康協會負責醫療保險的李列方分析了現行白卡與類白卡的區別，他說，白卡需持有綠卡滿五年或美國公民才能申請，不過，19歲以下及孕婦不在此限，申請者需符合收入限制，至於65歲及以上者則需符合資產要求。

他介紹，針對無證移民的類白卡，需滿足以下四個條件：1。年齡在42歲及以上，2。綠卡不滿五年或無證移民，3。個人月收低於1133元，夫妻月收低於1526元，4。個人資產低於2000元，或夫妻資產低於3000元。李列方說，有關資產的要求在新冠疫情期間暫時免除。

美亞提供白卡與類白卡申請的協助服務，有需要者可電洽(312)225-6806。