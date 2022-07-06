芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

聯邦法院法官瓦爾德拉瑪(Franklin Valderrama)6日在法庭上宣布，選區包括華人 聚居橋港區的芝加哥 前11區區長唐信(Patrick Thompson)，因逃稅以及對銀行監管機構說謊，裁決判處四個月監禁。

在法官宣布刑期前，唐信在聽證會上說，「過去四年是一場噩夢，尤其對我的家人而言更是艱難」，他說，審判中以及媒體新聞中描述的那位違法者，「連我自己都感到陌生」，他堅稱，「作為一位民選官員，我的任何行為都沒有問題」，他並重複表示「相信我的行為不是犯罪」。

但他坦承自己犯了錯，「這些錯誤讓我付出沉重代價」，唐信說，現在我沒有工作、喪失公務員職位，律師執照也被取消，「連自由都岌岌可危」。

唐信來自芝加哥著名戴利政治家族，他是曾擔任芝加哥市長20多年的戴利(Richard M. Daley)的外甥，而戴利的父親老戴利(Richard J. Daley)也曾當過芝加哥市長，此外，他的另一位舅舅約翰.戴利則是庫克郡委員會委員。

正因如此，唐信6日對法官說，「我的家人一直為公眾服務，我也順著他們的腳步投入公職，並引以為榮」。

針對該案，聯邦檢察官上個月初曾對法庭提出要求，建議對唐信判處兩年監禁；而唐信律師蓋爾(Chris Gair)則積極向法官求情，希望爭取假釋不要入獄，蓋爾稱，唐信已為其行為付出丟了工作、律師執照吊銷且備受公眾羞辱等慘痛代價。

檢察官之前提交的判決備忘錄指出，唐信的罪刑並非出於需要，而是覺得自己可以不用支付少於貸款 的錢，並想藉由撒謊來實現目標。

52歲的唐信是因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

陪審團最終認定其中虛假陳述、報稅造假罪成，其中前項最高可判處30年徒刑，而報稅造假則可面臨三年監禁，由於罪名成立，唐信被迫辭去區長職位，而華人居民眾多的11區長職位，後來由市長萊特福特指派華裔李慧華接任。