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NASA終於又有登月計畫 狩獵女神8月下旬升空

編譯組／綜合報導
狩獵女神8月下旬登月。(美國太空總署)
狩獵女神8月下旬登月。(美國太空總署)

航太總署NASA日前完成「狩獵女神」(Artemis，又譯阿特米斯)任務的又一項重要測試，並預定在8月下旬發射獵戶星太空船，這項登月計畫勢將讓休士頓再度成為全球太空探索的焦點。

NASA於20日(周一)在佛州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)進行測試，航太總署「共用探索系統開發」(Common Exploration Systems Development)部門主任惠特麥爾(Tom Whitmeyer)在測試成功後指出，太空發射系統火箭(Space Launch System rocket)以及獵戶星太空船(Orion spacecraft)已完成準備，預定在8月下旬發射升空，進行狩獵女神一號(Artemis I)月球探險任務。

這次測試中，工程師成功的給火箭的主節(core stage)和上節(upper stage)注入超冷推進劑(super-cold propellant)，然後開始做發射倒數計時，原本的計畫是進行到發射前9秒(T-9)結束，但測試到T-29秒時火箭出現液態氫漏出(liquid hydrogen leak)的問題，測試隨即停止，但其他主要的目標都已經達成。

本周NASA將再進行一次測試，然後把這具火箭和太空船運回機具裝配廠(Vehicle Assembly Building)，為8月份的狩獵女神一號任務做準備，到時候將是太空發射系統火箭與獵戶星太空船首度結合在一起發射，任務的目標是無人繞月飛行(uncrewed mission around the moon)。

狩獵女神一號任務成功後，將會進行載人的狩獵女神二號任務，接下來的目標是在2025年進行狩獵女神三號任務，也就是人類再次登陸月球，到時候會有第一名女性和第一名少數族裔太空人登上月球。休士頓的外號叫太空城，未來許多年這個稱號會更加響叮噹。

太空人 NASA 休士頓

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