他才13歲被迫抬屍助焚 因老媽在德州家中槍殺親姨

38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯（Cynthia Cervantes），並逼迫她13歲兒子協助搬運屍體，將屍體棄置於休士頓 櫻桃街（Cherry Street）3500號街區盡頭，並將其焚毀。

KPRC 2電視台報導，目前相關單位已對懷特發出逮捕令。

文件顯示，這起槍殺毀屍滅跡案發生於3月31日，賽萬提屍體於4月1日被發現。相關單位認為她在被焚屍前，身體曾遭槍擊 ，包括頸部後、脊髓等。

根據附近企業提供的監控錄像顯示，懷特的車輛曾出沒於屍體發現的附近。

根據文件，一位目擊者稱，他知道懷特在2月因持有冰毒被捕後，對妹妹賽萬提進行恐怖威脅。

目擊者指出，懷特對賽萬提斯向警方舉報感「非常憤怒」，因為賽萬提斯，她不得不坐牢。她之前的車輛也被拖走無法找回。該目擊者於4月8日從他人處得知賽萬提死訊，他認為這起兇殺案，是懷特對塞萬提斯報警所進行報復行動。

另一名自稱懷特前男友的證人告訴警方，懷特曾聯繫他。該男士稱，懷特用性交易為交換，要求他幫忙，將師體移至她的車上。他說，他看到賽萬提斯的屍體放在垃圾袋後，拒絕幫忙懷特。

文件並指出，懷特於3月31日聯繫交往三年的現任男友，在電話中說她當時與妹妹在一起，不能按原定計劃見面。

紀錄顯示，懷特13歲兒子說，他和12歲弟弟正在公園玩的時候被母親叫回，因母親請求他的幫忙。她把他帶到一個垃圾場，告訴他把一個垃圾袋搬進她的車上。

文件稱，懷特的兒子說，他伸手舉起感覺像「人腿」的東西，然後將「腿」放在地上。懷特要求兒子抬起屍體，將其移至車上，兒子再次拒絕，懷特隨即變得「極端咄咄逼人」，出於對自身安全擔憂，男童最後讓步，協助母親後回到公寓。

根據文件提到另一證人指稱，懷特於4月8日左右變得「偏執」和「極度緊張」，且聲稱車子空調故障，「堅持」交易其車輛。該車輛就是用於載運妹妹屍體。

文件顯示，警方確認懷特的車輛為灰色雪佛蘭HHR，帶有紙質經銷商標籤，駕駛員側有明顯凹痕。