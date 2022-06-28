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銷售差 居家用品連鎖企業賣店止損 連冷氣也得省

編譯組／綜合報導
顧客抱怨Bed Bath and Beyond冷氣沒開足，購物時汗流滿身。(BBBY臉書)
顧客抱怨Bed Bath and Beyond冷氣沒開足，購物時汗流滿身。(BBBY臉書)

居家用品店Bed Bath and Beyond(股票代號BBBY)的許多顧客抱怨店家冷氣不足，購物時熱得汗流滿身，美國銀行發布的零售業報告出爐後，BBBY總公司慎重宣告上級沒有指示分店節約電費。

許多人不相信地球暖化之說，也有人認為地球正面臨發高燒的危機，但夏季才剛正式開始，德州今年已經幾度受到大熱浪侵襲，很多人到購物商場納涼節省電費，給商家帶來多做生意的機會。但許多人到德州各地的BBBY去逛時，發現裡面沒比外面涼快多少。美國銀行(Bank of America)新發布的企業前景報告中，指出BBBY營業額大幅下跌，店家因此調高店內溫度來節省電費開支，以減低公司虧損的金額。

去年此時BBBY的股價在30元上下，如今已跌到7元以下，而且營運前景並不看好。美國銀行的分析師在參觀分店時發現，員工被安排的工作時間減少、分店營業的時段減短、室內溫度偏高、重新裝潢計畫停頓，這些都代表公司希望減少開支，另外，顧客回饋獎勵計畫(Rewards Program)已經修改，不像以前那麼慷慨。

分析師認為BBBY高層近期內會宣布再關閉一些分店，原本要廣泛開設的嬰兒用品專賣店buybuy Baby暫時不繼續擴張。目前德州一共有17家buybuy Baby店面，譬如休士頓楊柳溪購物廣場(Willowbrook Plaza，地址：17355 Tomball Pkwy Ste 1k)就有一家。過去兩季BBBY營運不佳，疫情過後居家用品不再火熱，BBBY有意把buybuy Baby脫手，但目前還沒有買家。

分析師指出，BBBY的主要競爭者，包括Walmart和Target在內營業額都沒有比一年前下降，但BBBY卻比一年前減少20-30%，執行長崔頓(Mark Tritton)指出，因為供應鏈問題造成部分產品缺貨，使公司在一季中少做了1億7500萬元的生意。

德州 分析師 疫情

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