遲未獲參議院確認 德州警長岡薩雷斯退出ICE局長候選

岡薩雷斯。（哈里斯縣警局）

一年多前，獲拜登 總統（Joe Biden）提名 擔任移民 及海關執法局局長（U.S. Immigration and Customs Enforcement）的哈里斯縣警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez），日前決定退出擔任該職的候選人行列。

據洛杉磯時報報導，拜登於2021年4月任命岡薩雷斯擔任該聯邦職位。然而，他在27日於社交媒體發文說，「自總統提名我擔任這一重要職位以來，至今已過去一年多。自歐巴馬政府以來，該職位遲遲未獲得參議院確認」。

身為民主黨人的岡薩雷斯，26日將此決定告知拜登政府官員。

他寫道「在考慮對我們國家、我家人與哈里斯縣人民有利的事情後，我做出這項決定，他們選擇我連任哈里斯縣警局局長。」

自2017年以來，聯邦參議院並未確認任何人擔任移民及海關執法局局長。

岡薩雷斯對拜登「提名我的榮譽表示感謝，政府正努力克服威脅到我們國家邊境之外，癱瘓政治的僵局。」

在2016年當選哈里斯縣警局局長前，岡薩雷斯在休士頓市警局工作18年，並升上警長。當時川普誓言驅逐數百萬人時，他出面「反川」，尖銳的批評川普的移民執法突襲政策。岡薩雷斯當時表達對「無證家庭近一步推向陰影」的擔憂，不鼓勵他們向當局舉報犯罪。

川普支持者批評岡薩雷斯支持拜登政府迅速擴大的假釋移民作法，特別是那些不受流行病防疫規範而尋求庇護的移民。

根據法庭紀錄，去年8月至今年5月間，邊境巡邏隊假釋從墨西哥入境約20萬7000多位移民，5月假釋5萬1132人，比4月增加28%。在這段時間之前七個月內，只假釋11位移民。

假釋在規定的期限內，保護移民不被驅逐出境，但提供的其他條件很少。根據法律，國土安全部「只有在緊急人道主義原因，或重大公共利益的情況下才能假釋移民」，這些人可在一年內申請庇護。