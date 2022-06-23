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免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

編譯組／綜合報導
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

許多外州人因為德州不徵收個人所得稅而遷來，到達以後才發現產業稅(property tax)和銷售稅(sales tax)很高，以奧斯汀所在的查維斯縣(Travis County)為例，房價中間值是63萬元，一年要繳的地產稅竟有1萬4150元之多。

對很多政治意識保守的人而言，德州像是聖經裡「神預許的福地」(promised land)，是「流奶流蜜的國度」(kingdom of milk and honey)，個人的收入在德州不用付所得稅，不像加州、紐約州和新澤西州那樣要繳很多所得稅，德州工作機會多、不用繳所得稅、還可以不受自由派(liberal)政策的荼毒，這不是人間仙境是什麼？

財經網站MarketWatch於22日刊登的社論中，引用稅務基金會(Tax Foundation)的報告指出，德州人整體的稅務負擔確實比較輕，是全美國平均稅率第六輕的州。但學校、道路、公共事業等的建設與維修都要錢，羊毛出在羊身上，德州的州政府與地方政府改由地產稅和銷售稅來取得經費，近年來德州房價大漲，住屋估值暴增，因此民眾收到地產稅帳單時不免嚇一大跳。

該報導引用查維斯縣的地產稅為例，估價63萬元的房子年繳1萬4150元，稅率高達2.25%。德州整體的產業稅率在美國是第6高，僅次於新澤西、伊利諾、新罕布夏、佛蒙特和康乃迪格。租屋族也避不掉產業稅，房東繳過產業稅以後，必然會轉嫁到租客身上。

另外，低薪族和退休族如果想遷到德州，最好再考慮一下，不徵所得稅對高收入者有利，但收入少的人就佔不到這個便宜，全國50個州中，德州稅法是最不利於低收入者的第5名。

新來到德州的駕駛人對收費道路(toll roads)之多也會嚇一跳，德州有47條收費高速路，是全國數量最多的，對高薪族而言，這項費用佔的百分比很低，但低薪族的薪資會被吃掉很多，可是如果不開收費道路，會多花很多通勤的時間，也就是少賺了錢，而且以現今汽油昂貴的狀況考量，油錢也會增加很多。

德州 新澤西州 房價

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