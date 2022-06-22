尾隨外賣送餐持槍入屋行搶 德州好區醫師家被盯上

網約送餐，小心歹徒尾隨上門劫財。(示意圖，Uber Eats)

休士頓西部富裕好區坦格伍德(Tanglewood，又稱糾木區)，一名醫生的17歲兒子凌晨上網訂「塔可鐘」(Taco Bell)外送，他開門取餐食的時候被持槍歹徒制伏，兩名搶匪取走18萬元的財物。

這戶住宅的主人是巴拉卡茨醫師(Dr. Ruchdi Barakats)，他向媒體陳述這個事件時餘悸猶存，16日那天凌晨1時過後，他17歲的兒子上網訂餐，當時家裡只有兒子一個人，從門口的錄像機拍下的視頻中，可以看到優步送餐服務(Uber Eats)的司機把東西放在門口以後，用手機 通知顧客，然後司機開車離去。

醫師的兒子沒有馬上開門，他等了兩分鐘左右才去取餐，但是剛把門打開，就有兩名持槍男子把他打倒在地上，問他「家裡是否還有其他人？」。當他回說只有他一人在家時，歹徒把他挾持進屋，花了大約十分鐘時間大肆搜刮，把值錢的東西裝進大袋子裡，醫師娘的保險 箱和一些名貴的手袋都被取走，最後歹徒在廚房拿到醫師豪華卡車的鑰匙，把那輛昂貴的車開走了。

醫師在車鑰匙上裝有蘋果定位追蹤錠(Apple AirTag)，警方追蹤以後在288高速公路和奧美達街(Almeda)交口處找到車子，但歹徒已放火把車燒到剩下金屬骨架，這輛車的價值是13萬元，其他財物損失約為5萬元，因此總共的損失是18萬元，所幸車子有保險，但他們一家的保費 顯然會變得很貴，幸好醫生的兒子沒有受到重大傷害。

送餐司機與歹徒結夥，盯上富裕好區居民藉機進屋作案的先例已有不少，警方正在調查那名優步司機是否涉案。優步公司指出，他們徵聘司機時都做過背景調查，確定司機沒有犯罪前科，聘僱以後每年還要再審查，公司初步調查後認為這名司機沒有嫌疑。巴拉卡茨醫師借用媒體呼籲大眾小心，他並且自費出了5000元懸賞，希望民眾提供線索破案。