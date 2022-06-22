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亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

特派員黃惠玲／芝加哥報導
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州自然資源廳(IDNR)官員與美中餐飲協會22日聯合宣布，被指破壞中西部五大湖生態的「亞洲鯉魚」(Asian Carp)，即日起重新命名為「copi」，除了移除該魚類原始命名的負面印象外，並希望大舉打開美國國內消費市場，讓更多人將「柯皮」端上餐桌，一方面達到環保目的，同時也能創造龐大經濟效益。

伊州自然資源廳「copi」計畫負責人修努格(Brian Schoenung)說，亞洲鯉魚在五大湖區的很多河流、湖泊繁殖，嚴重影響河流水域的生態平衡，多年來包括聯邦及州府均想方設法消滅鯉魚，破壞美國水域生態及漁業環境的亞洲鯉魚，最早在密西西比河現身，由於成長迅速，讓河域範圍的州府大為頭痛，其中伊利諾州境內的河流受到這種魚類的破壞可說是最為嚴重的州。

伊州自然資源廳表示，每年平均在該州河道撈捕300萬到500萬磅的亞洲鯉。(IDN...
伊州自然資源廳表示，每年平均在該州河道撈捕300萬到500萬磅的亞洲鯉。(IDNR提供)

他表示，每年州府都花費龐大經費企圖撈捕，減少「柯皮」對河流生態的影響，以往每年平均捕獲300萬到500萬磅的總數量，去年更提高經費，估計捕獲量達到1000萬磅，「然而儘管花下大筆經費，效果仍然有限」，修努格說，最好的解決方式之一就是提高市對「copi」的食用接受度，也就是說「讓更多人吃掉它們」 。

IDNR指出，Copi的名字是從100多個名單中挑出，新名字主要從過量、豐富的英文「copious」衍生而來，加上copi發音簡單易記，且讀音可愛，因此獲得評估小組的一致喜愛。

伊州自然資源廳「copi」計畫負責人修努格。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州自然資源廳「copi」計畫負責人修努格。(特派員黃惠玲／攝影)

自然資源廳發言人柏林斯基(Jayette Bolingski)說，亞洲鯉大概是從10多年前開始入侵伊州河域，然後以其旺盛的繁殖力迅速增長，部分地方的河流，亞洲鯉甚至占了水中魚類生物的七成，對生態造成嚴重破壞。

美國陸軍工兵部隊計畫在布蘭登路水閘大壩修建一道屏障，此方案對阻止鯉魚不斷向密西根湖挺近的希望很大，但該項目的設計階段才剛剛獲得資金。

雖然拯救五大湖每年價值達70億元的商業捕魚產業及每年160億的旅遊業，使其免於受到亞洲裡的摧毀是當務之急，但下游河流卻首當其衝受到入侵影響。

根據IDNR數據，漁民每天約可捕撈數千磅的亞洲鯉，等於每年可以捕獲2000萬到5000萬條鯉魚，但伊州水道的鯉魚數量幾乎沒有減少。

修努格說，自然資源廳研究發現，讓美國人吃亞洲鯉魚，將是解決魚害的訣竅，因為這類魚肉質鮮美，且含有對心臟有益的Omega-3，「一旦市場copi的消耗量增加，不但會鼓勵漁業發展，還可以幫助恢復密西西比河流域的生態平衡」。

河鮮王負責人鄭時坦(左)與雙河漁業總裁余泳琴(右)聯手推出多項copi加工食品。...
河鮮王負責人鄭時坦(左)與雙河漁業總裁余泳琴(右)聯手推出多項copi加工食品。(特派員黃惠玲／攝影)

肯德基州雙河漁業總裁余泳琴說，非常支持亞洲鯉重新命名，她表示其公司為美國最大的亞洲鯉出口公司，過去兩年受到疫情衝擊，出口市場幾乎全部消失，「打開美國國內市場，才是copi最佳出路」。

河鮮王負責人鄭時坦推出多項copi加工食品。(特派員黃惠玲／攝影)
河鮮王負責人鄭時坦推出多項copi加工食品。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥河鮮王公司負責人、美中餐飲協會會長鄭時坦說，該公司將雙河漁業捕獲的copi加工製成魚丸、魚餃、魚漿，目前已經開發了數十種亞洲鯉產品，也開始向超市、餐館銷售，當天的copi新名稱發布會中，還有多位廚師現場烹製了多種亞洲鯉製成美味佳餚供品嚐，鄭時坦說，「變身後的亞洲鯉，相信會引起更多消費者喜好」。

伊州自然資源廳與美中餐飲協會攜手宣布亞洲鯉魚改名為copi。(特派員黃惠玲／攝影...
伊州自然資源廳與美中餐飲協會攜手宣布亞洲鯉魚改名為copi。(特派員黃惠玲／攝影)

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