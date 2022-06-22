「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

53歲的麻州 男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州 華盛頓峰(Mt Washington)時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難；他的妻子受訪時表示，丈夫失去知覺前，曾發短信告知自己很冷、很濕，「遇到麻煩，動不了」，但因當日求救人數過多，救援人員在五個小時後才找到失溫的陳曦。

陳曦的妻子劉蓮(Lian Liu)表示，她於18日下午5時30分左右，收到正在挑戰華盛頓峰丈夫的短信，稱自己「遇到麻煩，動不了」；當她詢問對方是否要援救時，對方回應說，「是的，否則就會死；趕緊打電話，會死，快一點。」

陳曦失去知覺前，曾發短信告知妻子，他很冷、很濕，「遇到麻煩，動不了」。(取自NBC視頻截圖)

雖然營救團隊在Gulfside步道 找到了失去知覺的陳曦，但他的身體已極度失溫；救援人員將他抬至距離山頂一哩的頂峰，找到公路後，立即將其送往附近醫院急救，但因他傷勢過重，醫生搶救數個小時後，被宣布不治身亡。

劉蓮在採訪時激動地表示，丈夫20多歲時開始登山，不是一個輕易言棄的人，每次挑戰高峰前，總會準備許多備用計畫，曾19次爬上4000呎高的華盛頓峰，但不幸的是悲劇仍然發生，「他從不輕言放棄，大概是他當天遇到什麼困難；他愛他的家庭，他的工作還有他的生活」。

營救陳曦的垂釣與遊戲(Fish and Game)部門21日在聲明中表示，工作人員於18日下午6時30分，收到劉蓮的求救電話；救援人員冒著時速80哩的大風展開營救，並在當晚10時30分，找到了失去知覺的陳曦，救援人員指，陳曦雖然昏迷，但仍有生還的跡象，搭建帳篷給他取暖。

陳曦在翌日凌晨1時被救援人員送往附近醫院急救，因傷勢過重，被宣布死亡；垂釣與遊戲部門指，當晚收到大量因天氣濕冷而求救的電話，呼籲其他登山者避免在惡劣天氣出行，導致悲劇再度發生。

陳曦的親友在GoFundMe上發起籌款時表示，死者遇害當日，家人雖撥打911求助，但因天氣惡劣，人手不足，五個小時後才找到他；親友希望為他的妻子以及三個仍在上學的孩子籌款，目標款項是5萬元，善心人士請登https://www.gofundme.com/f/donate-to-help-xi-chens-family籌集善款。