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華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

編譯組／綜合報導
德州共和黨對政綱進行投票，禁止學校教授性和性行為教育。(德州共和黨委員會臉書)
德州共和黨對政綱進行投票，禁止學校教授性和性行為教育。(德州共和黨委員會臉書)

德州共和黨代表18日對兩項新的政綱進行投票，旨在禁止學校教授性和性行為教育，同時呼籲德州學校教授「胎兒尊嚴，讓生命從受精開始。」

休士頓KPRC電視台報導，在其中一項政綱提案中，呼籲德州立法者禁止對性問題（包括機制、感受、取向或性別認同等）的教學和討論，從學校移除相關書籍與材料。

德州鷹論壇（Texas Eagle Forum）主席、黨政綱領委員會成員卡斯蒂拉（Cindi Castilla）說，教育是關於閱讀、寫作、數學、科學、歷史和美術，也包含外語和體育等，「學校並不是我們孩子的社會教育者」。

此外，德州學生應該了解「胎兒的尊嚴，生命始於受精」。

正競選德州東南部選區德州教育委員（State Board of Education）的皮克倫（Julie Pickren）說，「這可追溯到生物學，回到生物學中的性教學」她告訴德州論壇報（The Texas Tribune）說，性教育只有在符合州健康教育標準，且適合年齡的情況下才得以執行。如果有心跳，那就是人，對吧？」

政綱上並未具體說明哪些年齡學童應該上這些課程，只是說高中生應該閱讀「女性知情權」（Woman's Right to Know）小冊子。

批評者說，該州編寫這本小冊子，包括了沒有科學依據的主張，並羞辱尋求墮胎護理的婦女等。

政綱還指出，學生應該目睹現場超音波檢查，觀看「生命奇蹟」（Miracle of Life），紀錄人類從受孕到出生的生殖過程類型電影。

德州婦女健康核心小組（The Texas Women's Health Caucus）執行主任伊拉娜（Kristen Ylana）說，推動學生生命始於受精概念，代表德州共和黨更廣泛有效的建立法律基礎。

德州教委會近期也完成對健康課程標準的審查，包括要求在五至八年級教授受精知識。

許多代表認為，幼兒不需了解性別和性問題，包括跨性別者對話和課程等。根據德州法，父母須替他們孩子參與性教育課程提供書面同意。

部分婦女健康倡議者和公共教育領袖批評這些政策有害與歧視，質疑禁止在學校教授性別和性行為合法性。

新通過的德州共和黨黨綱，將廣泛的將文化戰爭置於黨核心，使該黨進一步右傾。

上述投票需在奧斯汀進行統計和認證。當天代表們還投票選出１5項立法優先事項中的八項，以便在明年1月份開始的立法會議前與立法者分享。

德州 教育 投票

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