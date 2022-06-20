全美第二影城落腳德州 人物場景均虛擬後製 省成本

德州「共同創作坊」大量採用虛擬場景。(Co-Production House臉書)

德州 中部地區已成為美國第二影城，規模浩大的「共同創作坊」(Co-Production House)日前在奧斯汀舉行盛大揭幕儀式，它所利用的虛擬科技讓拍攝電影、電視劇和廣告都更方便、更廉價。

共同創作坊位於奧斯汀的南區，它的出現與新冠疫情 大有關聯，在疫情吃緊的時候，人與人之間的接觸變得困難，於是創始人想出了用虛擬科技(virtual reality technology)來幫助拍攝各種單獨演員的景象，然後用電腦來合成，演員不用親自出席，不但沒有染疫的風險，也省掉了旅行的時間和費用。

這還不是最重要的地方，譬如導演 如果要拍攝日落的景象，共同創作坊的巨大LED背景螢幕可以把世界任何地點的落日景像呈現。以過去的拍攝手法，真正的落日前後不過半小時，如果出一點小問題就會誤掉機會，還要再另找機會來拍攝，但虛擬螢幕可以隨便放多久，一直到拍到滿意的結果為止。

共同創作坊的共同創始人科奇霍夫(Justin Kirchhoff)，現在是公司的執行長，他指出這對影劇拍攝是革命性的進展，演員根本不用出國，就可以拍攝身歷其境的各種背景，不會受到天候或其他因素的干擾，讓拍攝進度可以充分掌控。

另外，在奧斯汀西南近郊的聖馬可斯(San Marcos)，規模更大的「丘陵之鄉工作坊」(Hill Country Studios)正在興建中，這座耗資2億6700萬元的影城將在2023年上半年啟用，31萬平方呎的內部空間中有12座聲響舞台(sound stages)，其中的兩座更將是全美國最大的。

奧斯汀影藝委員會(Austin Film Commission)近年來的成效可觀，越來越多的影劇是到德州中部來拍攝，丘陵之鄉工作坊的執行長麥克勞(Cory McLoud)指出，德州不抽所得稅，企業法規也很寬鬆，使得影劇業者棄好萊塢到德州來製作，預期德州的影劇業前途不可限量。