我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殘酷的一周...股指全面收跌 史指兩年來最糟

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

特派員黃惠玲／綜合報導
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

年初承認關於在中國擁有發明專利的問題上、向聯邦調查局做出了虛假陳述的阿肯色大學前華裔教授洪思忠(Simon Saw-Teong Ang)，16日由聯邦法院法官布魯克斯(Timothy L. Brooks)判處有期徒刑12個月零一天，且出獄後一年需接受監視。

司法部聲明指出，早在2020年7月底時，洪思忠就因未誠實向美國政府及阿肯色大學揭露與中國公司、機構的財務關連，加上他在申請更新護照時說謊，被阿州聯邦大陪審團提控多達42項電匯詐欺(wire fraut)及兩項護照詐欺罪名。最終在今年1月底，他對自己做出虛假陳述的指控認罪。

洪思忠自1988年開始在阿肯色大學任教，遭逮捕前，他擔任該校電機系高密度電子中心主任，在職期間，洪思忠負責美國政府的多項經費撥發的審查調查人員，每年他必須依照規定，披露任何利益衝突的工作或職位，包括外聘。

根據法庭文件，今年65歲、家住費耶特維爾(Fayetteville)，在中華人民共和國物以Ang的名字或中文姓名，申請了24項專利。當時他在阿肯色大學任教，該大學要求像洪思忠這種情況，必須及時向學校提供「全面和完整」的發明，阿肯色大學規定，受該政策約束者的創造發明都應歸學校所有。

但洪思忠並沒有向阿肯色大學披露他在中國取得的專利，之後接受聯邦調查局特工面談時說謊，完全否認他是這些專利的擁有者。此外，他獲得了許多來自中國政府頒發的人才獎，但他沒有在大學的年度利益衝突報告中列出這些獎項。

詐欺 司法部 華人

上一則

聯邦裁決 馬州電子書免供圖書館

延伸閱讀

FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕
退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣

退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣
不滿FBI消極處理性侵案 拜爾絲等90名體操選手求償10億

不滿FBI消極處理性侵案 拜爾絲等90名體操選手求償10億
拒國會調查暴動案 納瓦羅：被捕遭FBI脫衣檢查不給吃喝

拒國會調查暴動案 納瓦羅：被捕遭FBI脫衣檢查不給吃喝
國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
低價攬客 休士頓擔保公司遭FBI調查

低價攬客 休士頓擔保公司遭FBI調查

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
20歲的范迪文為芝加哥大學大二學生。(清水正東律所提供)

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

2022-06-10 10:40
新澤西州好市多加油站只有會員才能前往加油。（路透）

新州好市多改變策略 只有會員才可加油

2022-06-10 15:12
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

2022-06-10 11:53
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

2022-06-13 02:15

超人氣

更多 >
股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增

年薪10萬也不夠花…受通膨影響 高薪「月光族」倍增
中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力
物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」