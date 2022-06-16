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烏瓦德濫殺案後 德州長艾伯特領先度下降 民主黨進逼

編譯組／綜合報導
烏瓦德濫殺案之後的第一份民調，民主黨德州州長歐洛克(右)縮小與現任州長艾伯特差距。(Beto O'Rourke競選網頁)
烏瓦德濫殺案之後的第一份民調，民主黨德州州長歐洛克(右)縮小與現任州長艾伯特差距。(Beto O'Rourke競選網頁)

德州州長選情似乎轉趨緊繃，烏瓦德濫殺案之後的第一份民調結果於15日(周三)公布，現任州長艾伯特的支持率從領先15%降到只領先5%。

今年11月的州長選舉，將由共和黨提名人艾伯特(Greg Abbott)與民主黨提名人歐洛克(Beto O'Rourke)對決，艾伯特是現任州長。著名的昆尼皮耶大學(Quinnipiac University)民調部門於15日公布的德州州長最新選情民調結果，受調的德州註冊選民(registered Texas voters)中48%支持艾伯特，43%支持歐洛克，這是5月24日烏瓦德濫殺案之後的第一份民調結果。

艾伯特原本被看好可以輕易連任成功，昆尼皮耶大學去年12月所做的民調中，艾伯特的支持率是52%，只有37%的受調者支持歐洛克，顯然烏瓦德濫殺案讓德州選民對槍械暴力心生警戒。昆尼皮耶大學民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)指出，被多數州民認為有領導能力(leadership)的艾伯特，支持率大幅下滑，被認為深富同情心的歐洛克正在崛起，他的反升來自女性與年輕人的力挺。

不過民主黨人不用因此沾沾自喜，因為許多風向標指出德州可能只會越來越紅。2020年聯邦人口普查之後，德州在國會眾議院多出一席，選區重劃後，在美墨邊界的格蘭德河谷第34國會選區是深藍的地帶，2020年拜登在這裡以16%的優勢勝出。

為第34選區國會眾議員進行的特別選舉在6月初舉行，共和黨全國大會大力為梅拉弗羅雷斯(Mayra Flores)競選，但民主黨全國大會卻避免涉入，民主黨的候選人維拉(Filemon Vela)最後接受一家公司的聘任，退出了選戰，以致於弗羅雷斯不戰而勝。代表布朗士維爾的民主黨國會眾議員多明格茲(Alex Dominguez)指出，民主黨全國大會對格蘭德河谷地區不夠重視，讓弗羅雷斯輕易獲勝，所幸這次特別選舉任期只到明年1月，接下來的四年任期是在今年11月重選，全國大會應該多給民主黨的候選人大力支持，千萬不能讓深藍地區轉紅。

烏瓦德濫殺案後，德州長艾伯特(左)領先度下降。(艾伯特臉書)
烏瓦德濫殺案後，德州長艾伯特(左)領先度下降。(艾伯特臉書)

民主黨 德州 民調

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