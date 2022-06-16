經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

航空公司為了塞進更多客人，經濟艙座位在過去30年間寬度減少的2至3吋、腳部空間縮短3至4吋。但是年僅21歲的新晉設計師努涅茲・文森特（Alejandro Núñez Vicente）本周卻在德國 漢堡的2022 Aircraft Interiors Expo上提出全新的經濟艙客座設置方法，雙層式配置安排的Chaise Longue Airplane Seat。

休士頓 紀事報報導，努涅茲・文森特強調，他的設計原本是希望用在飛翼機上，但是稍做更動後也能用在傳統的波波音(Boeing) 747與空中巴士(Airbus)A330廣體客機上。他說，他的出發點是為付不起商務艙的客人找回一些人性尊嚴，因為雙層式設置至少可以增加擱腳空間，又不犧牲航空公司的營收 。

CNN雖然只指出目前的設計仍然有些缺點，但是努涅茲・文森特說他還會改進，而且在獲得研發資金後，已經與某些大型航空業者商談合作計畫。他的設計現有的缺陷包括，上層的乘客沒有前座座位底下的置物空間，而且必須登上一階階梯後才能入座，未來的逃生可能會有困難。另外架高的座位也可能增加送餐的困難。

不過對下層客人來說，除了能將座位放得更平，也能將隨身行李放進上座底下，擱腳的空間也變得更大。至於上層的座位，雖然活動空間相對狹窄，但是如果只是想睡到終點的客人，其實還是個不錯的選擇；如果想全程只看影片的人，上層座位的螢幕也會更大，算是另一種福利。