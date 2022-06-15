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動疝氣手術竟「被結紮」 4歲童輸精管被烏龍醫誤切

聯合新聞網／ 綜合報導
德州4歲男童到醫院進行疝氣手術，卻被醫生誤切輸精管，使他「被迫結紮」。(示意圖，非新聞當事照，取自Ingimage)
德州4歲男童到醫院進行疝氣手術，卻被醫生誤切輸精管，使他「被迫結紮」。(示意圖，非新聞當事照，取自Ingimage)

手術本來就有一定的風險，但若不巧碰到「烏龍醫生」開錯刀，恐賠上下半人生。德州一間醫院傳出離譜意外，一名4歲男童本要接受疝氣手術，沒想到醫生卻「開錯刀」，誤將輸精管切斷，使男童「被迫結紮」，未來恐無法像常人一般正常生育下一代，家人也氣炸提出告訴。

根據《福斯新聞》、《每日郵報》報導，事件發生在休士頓的德州兒童醫院（Texas Children's Hospital），一對夫妻同意為4歲的兒子進行疝氣手術，不料醫生開刀卻搞烏龍，疑似因一時疏忽，意外切斷了男童的輸精管。男童的父母得知消息後勃然大怒，無法接受年幼的孩童「被迫結紮」的事實，並向醫院提告。

「這是一起非常罕見的失誤」，離譜的醫療糾紛案也讓律師蘭迪（Randy Sorrells）直搖頭，他直言手術過程本來就會有難以預料的困難發生，「但從來沒有外科醫生會切斷4歲兒童的輸精管，醫師在術前就該了解整個過程及器官」。男童未來恐被迫面臨終生不孕或人工受孕的難題，父母也難以想像該如何對長大後的兒子坦白此事。

考量未來恐須接受人工受孕及其他醫療支出，男童的父母向醫院要求50萬美元的賠償金，律師蘭迪也在聲明中提到，「醫院目前已向該家庭道歉，但卻沒有承擔全部的責任」。德州兒童醫院則發聲明回應，「醫院的首要任務是患者的健康和福祉。因患者隱私需求，我們無法發表評論」。

手術 德州 隱私

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