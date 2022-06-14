時速90哩強風襲捲芝城 逾5萬戶停電

芝加哥消防局協助清除被強風吹倒的大樹。(芝加哥消防局提供 )

暴風雨13日晚間襲捲芝加哥 地區，包括芝市、庫克郡郊區幾乎到處響起龍捲風 警報，儘管目前為止氣象局初步調查未有龍捲風登陸，但時速最高達90哩的強風，掀翻郊區一棟公寓的屋頂，並造成大芝加哥區至少5萬3000個ComEd用戶停電。

這波強風從伊利諾州肯恩郡(Kane County)橫掃芝加哥到印第安納州北部，根據電力公司ComEd數據，超過5.3萬個用戶因此停電，其中受到影響最大的為郊區的梅伍德市(Maywood)，該市多達4.4萬用戶停電，直到14日上午，仍有4.3萬個用化還未恢復供電。

國家氣象局專家卡斯楚羅(Ricky Castro)說，雖然這次的風暴具有旋轉性質，但未獲確認是龍捲風，「北郊最有可能發生龍捲風，不過目前還無法確定，氣象局人員仍在調查中」。他表示，歐海爾機場 與中途機場的強風時速，分別高達84哩、69哩，聯邦航空管理局(FAA)因此下令歐海爾機場所有飛機暫停起降。

此外，部分地區還下起直徑一吋的冰雹，包括芝市在內數以萬計的居民，13日傍晚都收到手機龍捲風警訊，內容為「請到地下室或堅固建築物最低層的內部房間避難，如果是在戶外者、在行動房屋或車子內的話，請移動到最近的庇護所，以免被吹到空中亂飛的物體碎片擊傷」。

卡斯楚羅說，風暴後來以每小時30哩的速度穿過北部郊區，然後轉向東南，於晚間7時左右離開芝加哥地區。

芝加哥市林肯公園區的豐田汽車經銷商靠停車場的牆壁嚴重受損，芝城消防局發言人說，該車商位於161 N. Freemont St.，經銷店的一堵牆壁部分倒塌，幸無人受傷。

芝市也收到許多樹木倒塌的報告，導致一些路段被大樹擋住很難通行，消防局說，到14日上午7時許，都沒有接到人員傷亡報告。

災情最慘重的為郊區貝爾伍德市(Bellwood)，該市一棟公寓的部分屋頂被強風掀起，約30戶家庭被迫遷出，此外，強風還吹翻了兩架停在香柏市(Schaumburg)機場的飛機。