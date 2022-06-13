2024年 馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪

馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪。(美聯社)

休士頓紀事報報導，美國支出管理軟體公司Tipalti Approve公布的一分報告指出，特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 （Elon Musk），可望最早於2024年，成為世上第一位「兆億富翁」（trillionaire）。

德州 另一名商人，戴爾技術公司（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell），預計在2033年成為兆億富翁。戴爾來自休士頓，公司總部設立於奧斯汀郊區的圓石（Round Rock）。

這份報告指出，馬斯克近期的商業投資，包括持續與推特（Twitter）公司進行談判，達成以440億元收購該公司的交易。此外，他也計畫在奧斯汀成立特斯拉超級工廠（Tesla gigafactory）。Tipalti Approve公司通過將馬斯克目前的淨資產2630億元，與自2017年以來的收入同比增長進行比較，預測他的財富，將超過一兆元。

雖然馬斯克並非出生於德州，但他事業版圖遍佈孤星州。旗下的隧道公司（Boring Company）總部設立於奧斯汀，太空探索科技公司（SpaceX）在布朗斯維爾（Brownsville）設有發射基地設施，而特斯拉則在德州首府生產。這位商人，還獲得將推特公司，從舊金山搬到德州的免費土地。

2020年底，馬斯克證實自己已搬到德州，最近幾個月，他表示在德州沒有房子，大部分時間住在朋友家閒置的臥室。

根據世界銀行數據（World Bank），馬斯克目前淨資產，大約相當於捷克共和國全部的國內生產毛額（GDP）。該國是一個擁有1070萬人口的中歐國家。

若馬斯克或其他億萬富翁財富超過一兆元大關，他們的財富，將超過荷蘭國內生產總值。該國有1740萬人口，是熱門旅遊景點阿姆斯特丹所在地。

根據世界銀行，目前世界的GDP為84.75兆元，任何一位財產達1兆元者，其淨資產將占全球GDP的1.17%。