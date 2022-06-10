密大兄弟會 強灌新生伏特加致癱瘓失明

桑圖立因為在兄弟會飲用過量酒精，造成終身癱瘓且失明。(youtube截圖)

密蘇里大學一名大一新生桑圖立(Daniel Santulli)，去年秋天18歲時參加兄弟會 (Phi Gamma Delta)活動，遭強迫喝了一整瓶伏特加酒後癱瘓失明，其母親瑪麗‧帕特‧桑圖立(Mary Pat Santulli)說，兄弟會的霸凌行為造成兒子腦部重創，這輩子都無法走路也不會說話。

根據桑圖立家庭提出的訴狀，該起事件發生在去10月19日晚間9時許，從現場拍下的影片，桑圖立在派對中被迫喝下一整瓶伏特加烈酒，而之後又有一名成員使用管子將啤酒灌入桑圖立口中，當晚不到11時，桑圖立失去平衡往後摔倒，有人把他扶起來安置在另個房間的沙發，但沒有打911，也沒有人送他去醫院。

直到午夜12時42分，有人發現其失去知覺後，才趕緊送到附近醫院，根據急救人員表示，桑圖立到醫院時已經心臟驟停且沒了呼吸，他血液中的酒精含量接近致命的0.468，之後他在醫院ICU住了六周，然後又送往科羅拉多州 的康復中心復健，七個月後才返回明尼蘇達州 與家人團聚。

密大隨後撤銷了該兄弟會，並對13名成員予以制裁，其中一名向未成年人提供酒精的成員，因此被控兩項輕罪，桑圖立的父親對於涉案學生都沒有受到應有懲罰感到痛心，「這些孩子應該被判重罪，才會讓他們記住自己所犯下的錯誤」。

檢察官表示，全案調查仍在進行，屆時將評估是否提出額外指控。至於民事方面，桑圖立家庭與涉案的23名被告，已經達成和解。