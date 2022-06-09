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烏瓦德槍手遺產遭索賠100萬元 政府將是最終求償對象

編譯組／綜合報導
德州羅布小學槍擊慘案，受害人律師已開始行動。(烏瓦德警局臉書)
德州羅布小學槍擊慘案，受害人律師已開始行動。(烏瓦德警局臉書)

德州聖安東尼奧律師亨利(Thomas Henry)8日(周三)宣布，已代表烏瓦德濫殺案四名死難學童的家長提出100萬元民事訴訟，追索槍手拉莫斯(Salvador Ramos)的遺產，但槍手其實一文不名，法律專家指出這是一系列動作的第一步。

亨利律師有相當高的名氣，曾代表過許多宗轟動全州的索賠案，這次他所代表的是薩林納斯(Christopher Salinas)、歐羅納(Oscar Orona)、奧利瓦雷茲(Cristina Olivarez)、羅德里格茲(Angelica Rodriguez)四位死難學童的家長，向槍手的資產索賠100萬元。

但18歲的槍手其實根本沒有資產，法律專家指出這是亨利律師的第一步棋，最後的目標是利用這項訴訟的調查過程來發掘出其他人或組織涉案的細節，包括學區系統、政府機構、執法機關、槍枝與彈葯製造商等，如果找到相關證據，就可以向那些人或組織提出大宗民事賠償訴訟。

由目前已知的案情可以看出烏瓦德市政府在應對方面有許多差錯，市府已開始為一系列可能出現的訴訟做準備，市府的律師已向「德州城市聯盟政府間風險共擔委員會」(Texas Municipal League Intergovernmental Risk Pool)提出法律諮詢。烏瓦德市警局(Uvalde Police Department)在事件上應該是嚴重失誤，一大群穿著防彈背心的警察為保命不敢衝鋒，任由手無寸鐵的師生慘遭毒手，引發民眾憤恨。

烏瓦德聯合獨立學區(Uvalde Consolidated Independent School District)目前採取鴕鳥策略，盡量避免為事件表態，學區的律師6日(周一)已向州政府取得臨時豁免權，暫時不必遵循「德州公共資訊法」(Texas Public Information Act)的規定向外界的質問提供回答，但這畢竟是臨時性質的，最後學區還是必須面對現實，21條命所造成的民事訴訟，索賠總金額將是天價。

學區 德州 警察

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