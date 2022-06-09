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芝市油價特別高原因何在？專家分析真正獲利者

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市的加油站，已經非常難找到每加侖低於6元的價格。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市的加油站，已經非常難找到每加侖低於6元的價格。(特派員黃惠玲／攝影)

為什麼芝加哥市的油價就是比附近郊區貴上許多？在油價高漲的時期，成千上萬的芝市區居民都對此怨言滿天，有的怪罪加油站賺太多，有的歸咎市府徵收燃油稅過高，市場專家則提到，中西部汽油庫存過低，也是導致此間油價比其他地方貴的原因之一。

經營BP加油站的東主陳迪(Cyrian Chandy)說，不少顧客都以為油價這麼高，加油站賺翻了，「其實不然，油價雖高但加油站營利的很大來源是站內附設的零售店，現在加油太貴了，消費者已經沒有多餘預算，因此完全不會進店購買其他商品」，陳迪表示，現階段加油站的情況也很艱難，且一天比一天更糟。

油價分析網站GasBuddy's的專家德哈恩(Patrick De Haan)說，加油站是整個汽油供應鏈的最基層，現在的狀況是加油站業主每加侖能賺10分到15分，就算十分幸運了。他表示，真正賺錢的是油公司、煉油廠，還有美國政府。

他指出，現在在芝加哥每加侖汽油要支付多項政府稅收，以一加侖6元的價格為例，其中燃油稅(gas taxes)部分，芝加哥市府要拿走8分錢，庫克郡也收走另外6分錢，而伊利諾州府更狠抽39分。

不要以為政府徵收了燃油稅就了事，德哈恩說，伊州政府還要在上述稅之外，加收6.25%的銷售稅(sale taxes)，等於一加侖消費者又得額外支付37分，而聯邦政府也要另外收18分的銷售稅。

扣除了政府稅負外，每加侖剩下的4.92元，絕大部分給油公司、煉油廠以及運送汽油到加油站的運輸公司拿走，加油站東主最終只剩下幾分錢的利潤。

德哈恩指出，政府可以說是油價上漲的最大獲利者之一，因為他們什麼都沒做，但進帳的稅收卻比以往翻倍。

他說，儘管消費者對現況感到沮喪，但不幸的是目前俄羅斯石油仍受到制裁，市場供應量仍少，需求卻高，「每加侖6元的高價，還會持續一段時間」。他還提到，中西部地區的汽油庫存數量處於低點，造成供應吃緊，也是推升此間油價持續衝高的原因之一。

加油站 油價 芝加哥

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