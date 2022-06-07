一場變裝秀 加州自由派議員隔空槓上德州保守派議員

達拉斯的變裝秀，明顯可見兩名女童在場。（Isabella Riley／推特）

共和黨籍德州眾議員 斯萊頓（Bryan Slaton）近日計畫提案限制德州的變裝表演，限制未成年人進場觀看。起因是上周在德州達拉斯酒吧Mr. Misster Dallas的變裝秀流出的影片，顯示兒童也進場看秀，且表演名稱正是雙關語「DRAG THE KIDS TO PRIDE」，還強調歡迎全家同行。除了斯萊頓大怒，同黨聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）與布波特（Lauren Boebert）也表憤慨。

但是自由派立場同樣鮮明的加州 參議員威善高（Scott Wiener）在推特上嘲諷，德州打算立法禁止未成年人觀賞變裝秀，正好給了他一個新的立法點子，不如來個「Drag Queen 101法案」(變裝皇后養成班101)吧，讓K-12的學生都知道變裝秀是怎麼一回事。斯萊頓也快速回應，威善高這傢伙是個加州有病的議員，希望大家一起為他祈禱。

斯萊頓強調，上周的變裝秀事件讓人驚恐，他跟其他同黨議員絕對不會帶小孩去這種場合，因為這正反映了有多少變態的成年人沉迷於性化未成年人。不過FOX也指出，舊金山選出的威善高向來支持多元認同，除了支持立法允許別州的未成年人至加州接受性別醫療，去年還曾主張迷幻藥物合法化。