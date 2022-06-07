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激進女子混入德州佈道會脫衣示威 擁護墮胎權

編譯組／綜合報導
一群支持墮胎權利的活躍份子，藉全國知名人牧師歐斯汀的佈道場外脫衣示威。(tx4abortion社媒)
一群支持墮胎權利的活躍份子，藉全國知名人牧師歐斯汀的佈道場外脫衣示威。(tx4abortion社媒)

美國最高法院本月將正式裁定，1973 年具有里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）合憲性之際，一群支持墮胎權利的女性活躍份子，5日在休士頓湖木區（Lakewood），以脫光衣服，只剩內衣褲等激烈手段捍衛墮胎權。

KHOU 11電視台報導，該事件發生於座位像是一座室內體育館的湖木教堂（Lakewood Church），是經常出現在電視上知名傳教士歐斯汀(Joel Osteen)服務的教會，遭一群婦女打斷，他們拍攝抗議活動，並在社交媒體上發布影片。

三名德州支持墮胎權的活躍人士，當歐斯汀正在台上對數千人傳道時，突然站起來高呼「我的身體，我的選擇」（My body, my choice）。他們並將衣服脫光，僅剩內衣。

此舉發生後，他們被警衛請出教堂時，仍持續呼喊，並揮舞手上布料，隨後他們加入教堂外約十幾名激進分子組成的反墮胎權示威活動。

根據上個月發生，美國最高法院洩漏的一份草案，表明美國高等法院計畫推翻墮胎權判例「羅訴韋德案」。該草案是由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）起草，內容是將1973年「羅訴韋德案」，和1992年「計畫生育聯盟訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）推翻。

一旦遭推翻，恐影響美國聯邦政府保障的婦女墮胎權，預計全美半數的州，將以最快速度立法禁止墮胎。此外，墮胎藥的使用也將岌岌可危，因屆時墮胎藥的使用和取得，恐將受制於各州政府的管制。

包括德州在內，全美許多民眾對此紛紛上街頭捍衛墮胎權。

一群支持墮胎權利的活躍女子，藉全國知名人牧師歐斯汀的佈道場脫衣示威。(tx4ab...
一群支持墮胎權利的活躍女子，藉全國知名人牧師歐斯汀的佈道場脫衣示威。(tx4abortion社媒)

墮胎 德州 計畫生育

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